Скільки коштуватиме спекти паску вдома: підрахунки мерії Харкова
У супермаркетах та на ринках Харкова — широкий асортимент продуктів для випічки пасок за класичним рецептом.
Про це повідомили у Харківській міській раді. За їхніми підрахунками, ціни на пшеничне борошно вищого ґатунку становлять від 15 до 25 грн за кг. Цукор можна придбати від 33 до 38 грн за 1 кг. Сухі дріжджі у середньому коштують 35 грн за 100 г, свіжі дріжджі – 12 грн.
«Ванілін – 7 грн/2 г. Придбати родзинки на ринках можна у середньому від 130 до 180 грн за 1 кг», – додали у міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 15:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У супермаркетах та на ринках Харкова — широкий асортимент продуктів для випічки пасок за класичним рецептом.".