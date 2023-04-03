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Скільки коштуватиме спекти паску вдома: підрахунки мерії Харкова

Суспільство 15:28   03.04.2023
Вікторія Яковенко
Скільки коштуватиме спекти паску вдома: підрахунки мерії Харкова

У супермаркетах та на ринках Харкова — широкий асортимент продуктів для випічки пасок за класичним рецептом.

Про це повідомили у Харківській міській раді. За їхніми підрахунками, ціни на пшеничне борошно вищого ґатунку становлять від 15 до 25 грн за кг. Цукор можна придбати від 33 до 38 грн за 1 кг. Сухі дріжджі у середньому коштують 35 грн за 100 г, свіжі дріжджі – 12 грн.

«Ванілін – 7 грн/2 г. Придбати родзинки на ринках можна у середньому від 130 до 180 грн за 1 кг», – додали у міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 15:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У супермаркетах та на ринках Харкова — широкий асортимент продуктів для випічки пасок за класичним рецептом.".