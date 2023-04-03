Ціни. Експерти прогнозують подорожчання м’яса та яєць найближчими днями

Традиційно ціни зростуть перед Великоднем. За прогнозами – на 5-7%.

У прогнозі Інституту аграрної економіки, зробленому для “24 каналу”, експерти попередили: підвищений попит на всі види м’яса напередодні Великодня зумовить зростання цін у межах 5-7%.

І це при тому, що, згідно зі статистикою, ціни на більшість видів м’яса продовжували зростати й під час посту.

“З початком року у роздрібній мережі всі види м’яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та соленого сала. Ціни на них зменшилися на 0,3–2,8%”, — повідомила провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

За наявними даними, яловичина подорожчала з початку року на 1-3%, курятина – на 5-10%. Але безумовним рекордсменом із неадекватності ціни вже тривалий час залишається інший обов’язковий великодній продукт – яйця. У січні середня ціна на них становила 73-74 грн за десяток. У березні ціни в супермаркетах по Україні вагаються від 60 до 80 грн. На ринках – 60-70 грн.

“Торік у квітні, на який припали великодні свята – 24 квітня – ціна на яйця становила 36 гривень за десяток. Цього року Великдень святкуватимуть того ж місяця – 16 квітня. Але вже станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71–74 гривень за десяток. Тобто порівняно з торішнім періодом підготовки до великодніх свят ціна зросла у 2,1 раза”, — зазначила старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко.

Те, що ціна настільки висока вже зараз, утім, не зупинить продавців перед Великоднем. Експертка прогнозує, що яйця подорожчають на 5–7%.