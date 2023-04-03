Цены. Эксперты прогнозируют подорожание мяса и яиц в ближайшие дни

Традиционно цены вырастут перед Пасхой. По прогнозам, на 5-7%.

В прогнозе Института аграрной экономики, сделанном для «24 канала», эксперты предупредили: повышенный спрос на все виды мяса в канун Пасхи обусловит рост цен в пределах 5–7%.

И это при том, что, согласно статистике, цены на большинство видов мяса продолжали расти и пост.

«С началом года в розничной сети все виды мяса подорожали, кроме куриного филе, свиной грудинки и соленого сала. Цены на них снизились на 0,3–2,8%», — сообщила ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец.

По имеющимся данным, говядина подорожала с начала года на 1-3%, курятина — на 5-10%. Но безусловным рекордсменом по неадекватности цены уже длительное время остается другой обязательный пасхальный продукт — яйца. В январе средняя цена на них была 73-74 грн за десяток. В марте цены в супермаркетах по Украине колеблются до 60 до 80 грн. На рынках — 60-70 грн.

«В апреле прошлого года, на который пришлись пасхальные праздники – 24 апреля – цена на яйца составляла 36 гривен за десяток. В этом году Пасху будут праздновать в тот же месяц – 16 апреля. Но уже по состоянию на конец марта 2023 года цена на яйца достигла уровня 71–74 гривен за десяток. То есть, по сравнению с прошлогодним периодом подготовки к пасхальным праздникам, цена выросла в 2,1 раза», — отметила старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко.

То, что цена настолько высокая уже сейчас, тем не менее, не остановит продавцов перед пасхой. Эксперт прогнозирует, что яйца подорожают на 5-7%.