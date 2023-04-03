Сколько будет стоить испечь паску дома: подсчеты мэрии Харькова

В супермаркетах и на рынках Харькова — широкий ассортимент продуктов для выпечки куличей по традиционному рецепту.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

По их подсчетам цены на пшеничную муку высшего сорта составляют от 15 до 25 грн за кг. Сахар можно купить от 33 до 38 грн за 1 кг. Сухие дрожжи в среднем стоят 35 грн за 100 г, свежие дрожжи – 12 грн.

«Ванилин – 7 грн/2 г. Приобрести изюм на рынках можно в среднем от 130 до 180 грн за 1 кг», — добавили в горсовете.