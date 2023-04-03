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Сколько будет стоить испечь паску дома: подсчеты мэрии Харькова

Общество 15:28   03.04.2023
Виктория Яковенко
Сколько будет стоить испечь паску дома: подсчеты мэрии Харькова

В супермаркетах и на рынках Харькова — широкий ассортимент продуктов для выпечки куличей по традиционному рецепту.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

По их подсчетам цены на пшеничную муку высшего сорта составляют от 15 до 25 грн за кг. Сахар можно купить от 33 до 38 грн за 1 кг. Сухие дрожжи в среднем стоят 35 грн за 100 г, свежие дрожжи – 12 грн.

«Ванилин – 7 грн/2 г. Приобрести изюм на рынках можно в среднем от 130 до 180 грн за 1 кг», — добавили в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 15:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В супермаркетах и на рынках Харькова — широкий ассортимент продуктов для выпечки куличей по традиционному рецепту.".