Синєгубов про обмеження під час великодніх служб у храмах Харківщини
Відповідальність за проведення нічних богослужінь лежить на храмах. Якщо віряни не залишать церкви до комендантської години о 23:00, то вони зможуть вийти лише о 5:00.
Про це Суспільне Харків повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Якщо церква або храм будуть здійснювати богослужіння у нічний час, то це їхня відповідальність. Якщо у храмі будуть знаходитися люди після 23:00, то вийти з храму вони зможуть лише о 05:00 ранку для того, щоб уникнути порушення правил комендантської години”, — зазначив Синєгубов.
В ХОВА також закликали не допускати великого скупчення людей у храмах.
«За дорученням Офісу Президента нам всім потрібно докласти максиму зусиль, щоб Великодні свята пройшли спокійно. Під час освячення великодніх кошиків не варто допускати великого скупчення людей. Тому обряди необхідно здійснювати оперативно», – сказав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 15:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідальність за проведення нічних богослужінь лежить на храмах. Якщо віряни не залишать церкви до комендантської години о 23:00, то вони зможуть вийти лише о 5:00.".