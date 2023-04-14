Синєгубов про обмеження під час великодніх служб у храмах Харківщини

Відповідальність за проведення нічних богослужінь лежить на храмах. Якщо віряни не залишать церкви до комендантської години о 23:00, то вони зможуть вийти лише о 5:00.

Про це Суспільне Харків повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Якщо церква або храм будуть здійснювати богослужіння у нічний час, то це їхня відповідальність. Якщо у храмі будуть знаходитися люди після 23:00, то вийти з храму вони зможуть лише о 05:00 ранку для того, щоб уникнути порушення правил комендантської години”, — зазначив Синєгубов.

В ХОВА також закликали не допускати великого скупчення людей у храмах.

«За дорученням Офісу Президента нам всім потрібно докласти максиму зусиль, щоб Великодні свята пройшли спокійно. Під час освячення великодніх кошиків не варто допускати великого скупчення людей. Тому обряди необхідно здійснювати оперативно», – сказав начальник ХОВА.