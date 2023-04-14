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Коли і де відбудуться служби та освячення пасок на Харківщині. Графік ПЦУ.

Суспільство 12:10   14.04.2023
Вікторія Яковенко
Коли і де відбудуться служби та освячення пасок на Харківщині. Графік ПЦУ.

На Великдень під час комендантської години нічні богослужіння у храмах Православної церкви України в Харківській області не проводитимуть. Усі святкові служби та освячення пасок відбудуться у неділю, 16 квітня.

Попередній розклад богослужінь опублікувала пресслужба Харківської єпархії ПЦУ.

Місто Харків:

1. Храм святого апостола і євангеліста Іоана Богослова

08:30 Освячення пасок

10:00 Пасхальна літургія

11:30 Освячення пасок

2.Храм святого великомученика і цілителя Пантелеймона

7:00 Пасхальна літургія

9:00 – 15:00 Освячення пасок

3.Храм Святого Духа

10:00 Пасхальна літургія

11:30 – 14:00 Освячення пасок

4.Храм на честь Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері

7:00 Пасхальна літургія

9:00 – 15:00 Освячення пасок

Харківський район:

1.Мерефа, Свято-Введенський храм

6:00 Пасхальна літургія

7:00 – 14:00 Освячення пасок

2.Дергачі, храм апостолів Петра і Павла

7:00 Пасхальна літургія

9:30 – 14:00 Освячення пасок

3.Циркуни, Свято-Миколаївський храм

9:00 Пасхальна літургія

11:00 – 12:00 Освячення пасок

4.Покотилівка, храм святого Агапіта Печерського

05:30 Пасхальна літургія

07:30 Освячення пасок

Богодухівський район:

1.Ков’яги, Свято-Миколаївський монастир

7:00 Пасхальна літургія

9:00 Освячення пасок

2.Богодухів, храм Святої Трійці

9:00 Пасхальна літургія

11:30 – 14:00 освячення пасок

3.Валки, храм святителя Миколая

9:00 Освячення пасок

4.Заміське (центральна вулиця)

8:00 Освячення пасок

5.Перекіп (центр)

10:00 Освячення пасок

6.Велика Губщина (центр)

11:30 Освячення пасок

7.Мурафа, храм святителя Миколая

8:00 Пасхальна літургія

10:00 Освячення пасок

Красноградський район:

1.Красноград (центральна площа)

6:30 Освячення пасок

Лозівський район:

1.Лозова, парафія Всіх святих землі Української

7:00 Пасхальна літургія

9:00 Освячення пасок

Чугуївський район:

1.Чугуїв (КЦ «Імідж»)

7:00 Освячення пасок

2.Старий Салтів (будинок культури)

6:00 Освячення пасок

3.Соколове, храм Успіння Богородиці

12:00 Освячення пасок

4.Таранівка, храм архістратига Михаїла

7:00 Освячення пасок

9:00 Пасхальна літургія

10:30 Освячення пасок

5.Бугаївка, Свято-Миколаївський храм

10:00 Пасхальна літургія

11:30 Освячення пасок

«По Куп’янському та Ізюмському районах, а також наближених до кордону з РФ населених пунктів на півночі області інформація не надається з міркувань безпеки», – повідомили в ПЦУ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 12:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Великдень під час комендантської години нічні богослужіння у храмах Православної церкви України в Харківській області не проводитимуть. Усі святкові служби та освячення пасок відбудуться у неділю, 16 квітня.".