Коли і де відбудуться служби та освячення пасок на Харківщині. Графік ПЦУ.
На Великдень під час комендантської години нічні богослужіння у храмах Православної церкви України в Харківській області не проводитимуть. Усі святкові служби та освячення пасок відбудуться у неділю, 16 квітня.
Попередній розклад богослужінь опублікувала пресслужба Харківської єпархії ПЦУ.
Місто Харків:
1. Храм святого апостола і євангеліста Іоана Богослова
08:30 Освячення пасок
10:00 Пасхальна літургія
11:30 Освячення пасок
2.Храм святого великомученика і цілителя Пантелеймона
7:00 Пасхальна літургія
9:00 – 15:00 Освячення пасок
3.Храм Святого Духа
10:00 Пасхальна літургія
11:30 – 14:00 Освячення пасок
4.Храм на честь Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері
7:00 Пасхальна літургія
9:00 – 15:00 Освячення пасок
Харківський район:
1.Мерефа, Свято-Введенський храм
6:00 Пасхальна літургія
7:00 – 14:00 Освячення пасок
2.Дергачі, храм апостолів Петра і Павла
7:00 Пасхальна літургія
9:30 – 14:00 Освячення пасок
3.Циркуни, Свято-Миколаївський храм
9:00 Пасхальна літургія
11:00 – 12:00 Освячення пасок
4.Покотилівка, храм святого Агапіта Печерського
05:30 Пасхальна літургія
07:30 Освячення пасок
Богодухівський район:
1.Ков’яги, Свято-Миколаївський монастир
7:00 Пасхальна літургія
9:00 Освячення пасок
2.Богодухів, храм Святої Трійці
9:00 Пасхальна літургія
11:30 – 14:00 освячення пасок
3.Валки, храм святителя Миколая
9:00 Освячення пасок
4.Заміське (центральна вулиця)
8:00 Освячення пасок
5.Перекіп (центр)
10:00 Освячення пасок
6.Велика Губщина (центр)
11:30 Освячення пасок
7.Мурафа, храм святителя Миколая
8:00 Пасхальна літургія
10:00 Освячення пасок
Красноградський район:
1.Красноград (центральна площа)
6:30 Освячення пасок
Лозівський район:
1.Лозова, парафія Всіх святих землі Української
7:00 Пасхальна літургія
9:00 Освячення пасок
Чугуївський район:
1.Чугуїв (КЦ «Імідж»)
7:00 Освячення пасок
2.Старий Салтів (будинок культури)
6:00 Освячення пасок
3.Соколове, храм Успіння Богородиці
12:00 Освячення пасок
4.Таранівка, храм архістратига Михаїла
7:00 Освячення пасок
9:00 Пасхальна літургія
10:30 Освячення пасок
5.Бугаївка, Свято-Миколаївський храм
10:00 Пасхальна літургія
11:30 Освячення пасок
«По Куп’янському та Ізюмському районах, а також наближених до кордону з РФ населених пунктів на півночі області інформація не надається з міркувань безпеки», – повідомили в ПЦУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Великдень під час комендантської години нічні богослужіння у храмах Православної церкви України в Харківській області не проводитимуть. Усі святкові служби та освячення пасок відбудуться у неділю, 16 квітня.".