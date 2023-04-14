Когда и где состоятся службы и освящение пасок на Харьковщине. График ПЦУ.

На Пасху во время комендантского часа ночные богослужения в храмах Православной церкви Украины в Харьковской области проводить не будут. Все праздничные службы и освящение пасок состоятся в воскресенье, 16 апреля.

Предварительное расписание богослужений опубликовала пресс-служба Харьковской епархии ПЦУ.

Город Харьков:

1. Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

08:30 Освящение пасок

10:00 Пасхальная литургия

11:30 Освящение пасок

2. Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона

7:00 Пасхальная литургия

9:00 — 15:00 Освящение пасок

3. Храм Святого Духа

10:00 Пасхальная литургия

11:30 — 14:00 Освящение пасок

4. Храм в честь Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери

7:00 Пасхальная литургия

9:00 — 15:00 Освящение пасок

Харьковский район:

1. Мерефа, Свято-Введенский храм

6:00 Пасхальная литургия

7:00 – 14:00 Освящение пасок

2. Дергачи, храм апостолов Петра и Павла

7:00 Пасхальная литургия

9:30 — 14:00 Освящение пасок

3. Циркуны, Свято-Николаевский храм

9:00 Пасхальная литургия

11:00 — 12:00 Освящение пасок

4. Покотиловка, храм святого Агапита Печерского

05:30 Пасхальная литургия

07:30 Освящение пасок

Богодуховский район:

1. Ковяги, Свято-Николаевский монастырь

7:00 Пасхальная литургия

9:00 Освящение пасок

2. Богодухов, храм Святой Троицы

9:00 Пасхальная литургия

11:30 — 14:00 Освящение пасок

3. Валки, храм святителя Николая

9:00 Освящение пасок

4. Замиськое (центральная улица)

8:00 Освящение пасок

5. Перекоп (центр)

10:00 Освящение пасок

6. Великая Губщина (центр)

11:30 Освящение куличей

7. Мурафа, храм святителя Николая

8:00 Пасхальная литургия

10:00 Освящение пасок

Красноградский район:

1. Красноград (центральная площадь)

6:30 Освящение пасок

Лозовский район:

1. Лозовая, парафия Всех святых земли Украинской

7:00 Пасхальная литургия

9:00 Освящение пасок

Чугуевский район:

1. Чугуев (КЦ «Имидж»)

7:00 Освящение пасок

2. Старый Салтов (дом культуры)

6:00 Освящение пасок

3. Соколово, храм Успения Богородицы

12:00 Освящение пасок

4. Тарановка, храм архистратига Михаила

7:00 Освящение пасок

9:00 Пасхальная литургия

10:30 Освящение пасок

5. Бугаевка, Свято-Николаевский храм

10:00 Пасхальная литургия

11:30 Освящение пасок

«По Купянскому и Изюмскому районам, а также приближенных к границе с РФ населенных пунктов на севере области информация не предоставляется из соображений безопасности», — сообщили в ПЦУ.