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Когда и где состоятся службы и освящение пасок на Харьковщине. График ПЦУ.

Общество 12:10   14.04.2023
Виктория Яковенко
Когда и где состоятся службы и освящение пасок на Харьковщине. График ПЦУ.

На Пасху во время комендантского часа ночные богослужения в храмах Православной церкви Украины в Харьковской области проводить не будут. Все праздничные службы и освящение пасок состоятся в воскресенье, 16 апреля.

Предварительное расписание богослужений опубликовала пресс-служба Харьковской епархии ПЦУ.

Город Харьков:

1. Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

08:30 Освящение пасок
10:00 Пасхальная литургия
11:30 Освящение пасок

2. Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона
7:00 Пасхальная литургия
9:00 — 15:00 Освящение пасок

3. Храм Святого Духа
10:00 Пасхальная литургия
11:30 — 14:00 Освящение пасок

4. Храм в честь Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери
7:00 Пасхальная литургия
9:00 — 15:00 Освящение пасок

Харьковский район:

1. Мерефа, Свято-Введенский храм
6:00 Пасхальная литургия
7:00 – 14:00 Освящение пасок

2. Дергачи, храм апостолов Петра и Павла
7:00 Пасхальная литургия
9:30 — 14:00 Освящение пасок

3. Циркуны, Свято-Николаевский храм
9:00 Пасхальная литургия
11:00 — 12:00 Освящение пасок

4. Покотиловка, храм святого Агапита Печерского
05:30 Пасхальная литургия
07:30 Освящение пасок

Богодуховский район:

1. Ковяги, Свято-Николаевский монастырь
7:00 Пасхальная литургия
9:00 Освящение пасок

2. Богодухов, храм Святой Троицы
9:00 Пасхальная литургия
11:30 — 14:00 Освящение пасок

3. Валки, храм святителя Николая
9:00 Освящение пасок

4. Замиськое (центральная улица)
8:00 Освящение пасок

5. Перекоп (центр)
10:00 Освящение пасок

6. Великая Губщина (центр)
11:30 Освящение куличей

7. Мурафа, храм святителя Николая
8:00 Пасхальная литургия
10:00 Освящение пасок

Красноградский район:

1. Красноград (центральная площадь)
6:30 Освящение пасок

Лозовский район:

1. Лозовая, парафия Всех святых земли Украинской
7:00 Пасхальная литургия
9:00 Освящение пасок

Чугуевский район:

1. Чугуев (КЦ «Имидж»)
7:00 Освящение пасок

2. Старый Салтов (дом культуры)
6:00 Освящение пасок

3. Соколово, храм Успения Богородицы
12:00 Освящение пасок

4. Тарановка, храм архистратига Михаила
7:00 Освящение пасок
9:00 Пасхальная литургия
10:30 Освящение пасок

5. Бугаевка, Свято-Николаевский храм
10:00 Пасхальная литургия
11:30 Освящение пасок

«По Купянскому и Изюмскому районам, а также приближенных к границе с РФ населенных пунктов на севере области информация не предоставляется из соображений безопасности», — сообщили в ПЦУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 12:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Пасху во время комендантского часа ночные богослужения в храмах Православной церкви Украины в Харьковской области проводить не будут. Все праздничные службы и освящение пасок состоятся в воскресенье, 16 апреля.".