Когда и где состоятся службы и освящение пасок на Харьковщине. График ПЦУ.
На Пасху во время комендантского часа ночные богослужения в храмах Православной церкви Украины в Харьковской области проводить не будут. Все праздничные службы и освящение пасок состоятся в воскресенье, 16 апреля.
Предварительное расписание богослужений опубликовала пресс-служба Харьковской епархии ПЦУ.
Город Харьков:
1. Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
08:30 Освящение пасок
10:00 Пасхальная литургия
11:30 Освящение пасок
2. Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона
7:00 Пасхальная литургия
9:00 — 15:00 Освящение пасок
3. Храм Святого Духа
10:00 Пасхальная литургия
11:30 — 14:00 Освящение пасок
4. Храм в честь Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери
7:00 Пасхальная литургия
9:00 — 15:00 Освящение пасок
Харьковский район:
1. Мерефа, Свято-Введенский храм
6:00 Пасхальная литургия
7:00 – 14:00 Освящение пасок
2. Дергачи, храм апостолов Петра и Павла
7:00 Пасхальная литургия
9:30 — 14:00 Освящение пасок
3. Циркуны, Свято-Николаевский храм
9:00 Пасхальная литургия
11:00 — 12:00 Освящение пасок
4. Покотиловка, храм святого Агапита Печерского
05:30 Пасхальная литургия
07:30 Освящение пасок
Богодуховский район:
1. Ковяги, Свято-Николаевский монастырь
7:00 Пасхальная литургия
9:00 Освящение пасок
2. Богодухов, храм Святой Троицы
9:00 Пасхальная литургия
11:30 — 14:00 Освящение пасок
3. Валки, храм святителя Николая
9:00 Освящение пасок
4. Замиськое (центральная улица)
8:00 Освящение пасок
5. Перекоп (центр)
10:00 Освящение пасок
6. Великая Губщина (центр)
11:30 Освящение куличей
7. Мурафа, храм святителя Николая
8:00 Пасхальная литургия
10:00 Освящение пасок
Красноградский район:
1. Красноград (центральная площадь)
6:30 Освящение пасок
Лозовский район:
1. Лозовая, парафия Всех святых земли Украинской
7:00 Пасхальная литургия
9:00 Освящение пасок
Чугуевский район:
1. Чугуев (КЦ «Имидж»)
7:00 Освящение пасок
2. Старый Салтов (дом культуры)
6:00 Освящение пасок
3. Соколово, храм Успения Богородицы
12:00 Освящение пасок
4. Тарановка, храм архистратига Михаила
7:00 Освящение пасок
9:00 Пасхальная литургия
10:30 Освящение пасок
5. Бугаевка, Свято-Николаевский храм
10:00 Пасхальная литургия
11:30 Освящение пасок
«По Купянскому и Изюмскому районам, а также приближенных к границе с РФ населенных пунктов на севере области информация не предоставляется из соображений безопасности», — сообщили в ПЦУ.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Пасху во время комендантского часа ночные богослужения в храмах Православной церкви Украины в Харьковской области проводить не будут. Все праздничные службы и освящение пасок состоятся в воскресенье, 16 апреля.".