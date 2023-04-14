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Синегубов об ограничениях во время пасхальных служб в храмах Харьковщины

Общество 15:01   14.04.2023
Виктория Яковенко
Синегубов об ограничениях во время пасхальных служб в храмах Харьковщины Фото: ХОВА

Ответственность за проведение ночных богослужений лежит на храмах. Если верующие не покинут церкви до комендантского часа в 23:00, то они смогут выйти только в 5:00.

Об этом Суспільне Харків сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Если церковь или храм будут совершать богослужения в ночное время, то это их ответственность. Если в храме будут находиться люди после 23:00, то выйти из храма они смогут лишь в 05:00 утра, чтобы избежать нарушения правил комендантского часа» , – отметил Синегубов.

В ХОВА также призывали не допускать большого скопления людей в храмах.

«По поручению Офиса Президента нам всем нужно приложить максимум усилий, чтобы пасхальные праздники прошли спокойно. Во время освящения пасхальных корзин не следует допускать большого скопления людей. Поэтому обряды необходимо совершать оперативно», – сказал начальник ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ответственность за проведение ночных богослужений лежит на храмах. Если верующие не покинут церкви до комендантского часа в 23:00, то они смогут выйти только в 5:00.".