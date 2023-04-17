Live
  • Понеділок 17.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.42
    • 🟢

«Нація нелюдів». Реакція ОП на зізнання вагнерівців про масові вбивства дітей

Події 16:13   17.04.2023
Оксана Якушко
«Нація нелюдів». Реакція ОП на зізнання вагнерівців про масові вбивства дітей

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував зізнання ексвагнерівців про масові вбивства мирного населення в Бахмуті, про розстріл підлітків та дітей.

«Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з пвк «вагнер», але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу», – заявив Єрмак.

«Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих – поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя росії, не боятися, а бити жорстко», – зазначив Андрій Єрмак.

Читайте також: Розстріляли дітей. Вагнеровці розповіли про масові вбивства у Бахмуті. 18+

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:42
Розстріляли дітей. Вагнеровці розповіли про масові вбивства у Бахмуті. 18+
20:00
Українки, які за кордоном через війну, все частіше розлучаються з чоловіками
07:48
Командир харківської ТрО з Бахмута: “Кожен день – для контрнаступу”
22:32
У місті на Харківщині в суботу попрощаються з бійцем, полеглим під Бахмутом
16:05
«Масова евакуація на Харківщині не проводиться», – Синєгубов

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Нація нелюдів». Реакція ОП на зізнання вагнерівців про масові вбивства дітей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 16:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував зізнання ексвагнерівців про масові вбивства мирного населення в Бахмуті, про розстріл підлітків та дітей.".