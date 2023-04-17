«Нація нелюдів». Реакція ОП на зізнання вагнерівців про масові вбивства дітей

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував зізнання ексвагнерівців про масові вбивства мирного населення в Бахмуті, про розстріл підлітків та дітей.

«Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з пвк «вагнер», але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу», – заявив Єрмак.

«Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих – поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя росії, не боятися, а бити жорстко», – зазначив Андрій Єрмак.