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В ОП отреагировали на признание экс-вагнеровцев о массовых убийствах детей

Происшествия 16:13   17.04.2023
Оксана Якушко
В ОП отреагировали на признание экс-вагнеровцев о массовых убийствах детей

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал признание экс-вагнеровцев о массовых убийствах мирного населения в Бахмуте, о расстреле подростков и детей.

«Русские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из пвк «вагнер», но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают. Сколько таких преступлений? Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира», — заявил Ермак.

«Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых – пока неизвестно. Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо россии, не бояться, а жестоко бить», — отметил Андрей Ермак.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 16:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал признание экс-вагнеровцев о массовых убийствах мирного населения в Бахмуте, о расстреле подростков и детей.".