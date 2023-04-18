Путін приїхав на окуповану територію України – російські пропагандисти
Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео, на якому, як стверджується, президент РФ Путін відвідав штаби військ окупантів “Днепр” та “Восток” “в зоне спецоперации”.
На одному з опублікованих роликів видно стелу з написом “Генічеськ”. Це місто на тимчасово окупованій РФ частині території Херсонської області. Російський журналіст Олексій Венедиктов, який у своїй країні вважається іноагентом, зазначив, що президента РФ у його поїздці не супроводжували ні міністр оборони Шойгу, ні начальник генштабу РФ Герасимов.
“Натомість він зустрічається і хвалить командувача ПДВ Михайла Теплинського – що критикував Генштаб і МінОборони та свого часу – восени – був відправлений за це “відпочивати”. Щобільше, Путін надає на нараді перше слово для доповіді Михайлу Теплинському – “поділіться міркуваннями” щодо Херсонського та Запорізького напрямків. Потім Путін зустрічається з ще одним “опальним” генералом – Олександром Лапіним, якого жорстко та публічно критикував восени Рамзан Кадиров і якого перемістили на штабну роботу. Тепер Лапін командує на луганському напрямку. Демонстративненько”, – прокоментував Венедиктов.
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Реакції керівництва України на поїздку президента країни-агресора на територію України наразі немає. Дані про справжність поширеної російськими пропагандистами інформації перевіряються.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео, на якому, як стверджується, президент РФ Путін відвідав штаби військ окупантів “Днепр” та “Восток” “в зоне спецоперации”".