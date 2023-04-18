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Путин приехал на оккупированную территорию Украины — российские пропагандисты

Мир 08:39   18.04.2023
Оксана Горун
Путин приехал на оккупированную территорию Украины — российские пропагандисты

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, президент РФ Путин посетил штабы войск оккупантов «Днепр» и «Восток» «в зоне спецоперации».

На одном из опубликованных роликов видно стеллу с надписью «Геническ». Это город на временно оккупированной РФ части территории Херсонской области. Российский журналист Алексей Венедиктов, числящийся в своей стране иноагентом, отметил, что президента РФ в его поездке не сопровождали ни министр обороны Шойгу, ни начальник генштаба РФ Герасимов.

«Зато он встречается и хвалит командующего ВДВ Михаила Теплинского — критиковавшего Генштаб и МинОбороны и в свое время — осенью — отправленного за это «отдыхать». Более того, Путин предоставляет на совещании первое слово для доклада Михаилу Теплинскому — «поделитесь соображениями» по Херсонскому и Запорожскому направлениям. Затем Путин встречается с еще одним «опальным» генералом — Александром Лапиным, которого жестко и публично критиковал осенью Рамзан Кадыров и которого переместили на штабную работу. Теперь Лапин командует на луганском направлении. Демонстративненько», — прокомментировал Венедиктов.

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Реакции руководства Украины на поездку президента страны-агрессора на территорию Украины на данный момент нет. Данные о подлинности распространенной российскими пропагандистами информации проверяются.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, президент РФ Путин посетил штабы войск оккупантов «Днепр» и «Восток» «в зоне спецоперации»".