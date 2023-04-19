Харківські тероборонівці показали, як сьогодні виглядає Бахмут (відео)
Фото: регіональне управління Сил територіальної оборони “Схід” ЗСУ
Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони продовжують виконувати завдання з оборони міста Бахмут Донецької області.
Відео аеророзвідки харківських тероборонівців у Бахмуті опублікувало регіональне управління Сил територіальної оборони “Схід” ЗСУ. На кадрах видно десятки зруйнованих будинків.
«Сльози на очах коли бачиш як виглядає Бахмут сьогодні… Але не дивлячись на тиск, фортеця стоїть та буде стояти!», – підписали захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 12:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони продовжують виконувати завдання з оборони міста Бахмут Донецької області.".