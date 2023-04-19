Харьковские теробороновцы показали, как сегодня выглядит Бахмут (видео)
Видео: региональное управление Сил территориальной обороны «Схід» ВСУ
Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны продолжают выполнять задачи обороны города Бахмут Донецкой области.
Видео авиаразведки харьковских теробороновцев в Бахмуте опубликовало региональное управление Сил территориальной обороны «Схід» ВСУ. На кадрах видны десятки разрушенных домов.
«Слезы на глазах, когда видишь, как выглядит Бахмут сегодня… Но несмотря на давление, крепость стоит и будет стоять!», — подписали защитники.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны продолжают выполнять задачи обороны города Бахмут Донецкой области.".