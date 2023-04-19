Харьковские теробороновцы показали, как сегодня выглядит Бахмут (видео)

Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны продолжают выполнять задачи обороны города Бахмут Донецкой области.

Видео авиаразведки харьковских теробороновцев в Бахмуте опубликовало региональное управление Сил территориальной обороны «Схід» ВСУ. На кадрах видны десятки разрушенных домов.

«Слезы на глазах, когда видишь, как выглядит Бахмут сегодня… Но несмотря на давление, крепость стоит и будет стоять!», — подписали защитники.