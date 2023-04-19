Live
  • Среда 19.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.11
    • 🟢

Харьковские теробороновцы показали, как сегодня выглядит Бахмут (видео)

Общество 12:20   19.04.2023
Виктория Яковенко
Харьковские теробороновцы показали, как сегодня выглядит Бахмут (видео) Видео: региональное управление Сил территориальной обороны «Схід» ВСУ

Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны продолжают выполнять задачи обороны города Бахмут Донецкой области.

Видео авиаразведки харьковских теробороновцев в Бахмуте опубликовало региональное управление Сил территориальной обороны «Схід» ВСУ. На кадрах видны десятки разрушенных домов.

«Слезы на глазах, когда видишь, как выглядит Бахмут сегодня… Но несмотря на давление, крепость стоит и будет стоять!», — подписали защитники.

Читайте также: «Враг сегодня будто обезумел», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

18:59
«Враг сегодня будто обезумел», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)
21:29
«Ни одна позиция не потеряна», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)
20:59
Признания «вагнеровцев» в убийствах детей: Офис генпрокурора начал проверку
16:13
В ОП отреагировали на признание экс-вагнеровцев в массовых убийствах детей
15:42
Расстреляли детей. Вагнеровцы рассказали о массовых убийствах в Бахмуте. 18+

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские теробороновцы показали, как сегодня выглядит Бахмут (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны продолжают выполнять задачи обороны города Бахмут Донецкой области.".