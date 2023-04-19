Великдень “наближається” – ISW про відео Путіна в Україні

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 18 квітня проаналізував поширене російськими пропагандистами відео нібито візиту Путіна на тимчасово окуповані території України.

Президент РФ “продовжує зображати із себе лідера воєнного часу”, відреагували на вчорашнє відео американські аналітики. При цьому вони наголосили на деяких особливостях “візиту”.

“Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін відвідав окуповані території 17 квітня. Однак Путін в одному з відеороликів заявив, що свято православного Великодня “наближається”, що передбачає, що його візит відбувся до 16 квітня. Пізніше Кремль відредагував відео, щоб виключити заяву Путіна про майбутнє свято Великодня”, – звернули увагу в ISW.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, відео поширили у спробі затьмарити візит Президента України Володимира Зеленського до Авдіївки 18 квітня.

“ISW повідомляв про те, що російські блогери критикують російських чиновників за те, що вони не відвідують передових позицій, як Зеленський”, – зазначили у зведенні.

Також аналітики звернули увагу на компанію, в якій Путін проводив час нібито на тимчасово окупованих територіях України. Насамперед — на відсутність міністра оборони РФ Шойгу та начальника генштабу Герасимова, а також — присутність ще нещодавно “опальних” генералів Теплинського, Макаревича та Лапіна.

“Демонстративні зустрічі Путіна з Теплинським, Макаревичем та Лапіним, ймовірно, підтверджують ще одну зміну у військовому командуванні та, можливо, в найближчому оточенні Кремля, — припустили в ISW. — (Російський) воєнний блогер стверджував, що Теплинський та Лапін, яких, як повідомляється, відправили у відпустку, повернулися до російського військового командування, ймовірно, попри бажання Герасимова та Шойгу. Російські джерела раніше стверджували, що 13 січня Кремль замінив Теплинського, пов’язаного з “Вагнером”, на Макаревича на посаді командувача ВДВ, ймовірно, після того, як Міноборони Росії та Герасимів відновили прихильність Путіна напередодні невдалої зимово-весняної наступальної операції. Зустріч підтверджує натяки фінансиста групи Вагнер Євгенія Пригожина на перепризначення Теплинського. Раніше ISW вважав, що підтверджене перепризначення Теплинського припускає, що Кремль, ймовірно, прагне працювати з “Вагнером” для досягнення вирішальної перемоги в Бахмуті. Підтвердження може також вказувати на те, що Пригожин принаймні частково відновив прихильність Путіна, звівши нанівець зусилля Герасимова та Шойгу щодо усунення “Вагнера” в Бахмуті”.

При цьому в Інституті вивчення війни зазначили, що присутність у відео генерала Лапіна, якого раніше Пригожин з Кадировим публічно звинувачували у всіх гріхах – зокрема, втечі окупантів з Харківської області, говорить про спробу “врівноважити” вплив “Вагнера”.

“Пов’язаний з Кремлем військовий блогер… зазначив, що зустріч Путіна та Лапіна підтверджує повернення Лапіна на передову”, – зазначили в ISW.

Зазначимо, що поширене в мережі відео “візиту” Путіна на тимчасово окуповані території викликало в експертному середовищі чергову хвилю обговорень наявності у президента РФ двійників. Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко зазначив, що за властивої Путіну боягузливості необхідність подібних візитів його “ламає”. І те, що такі поїздки відбуваються, — ознака всієї відчайдушності для армії окупантів становища, що склалося на фронті.

“Такі візити якнайкраще демонструють те, що росіян хочуть переконати в тому, що в них в Україні все йде “за планом”. Красива картинка контрольованої ситуації, на тлі паніки в генштабі РОВ, який не може передбачити напрямок контрнаступу ЗСУ та підготуватися до нього”, — підсумував Коваленко.