Подражание Зеленскому и «приближающаяся» Пасха — ISW о видео Путина в Украине

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 18 апреля проанализировал распространенное российскими пропагандистами видео якобы визита Путина на временно оккупированные территории Украины.

Президент РФ «продолжает изображать из себя лидера военного времени», отреагировали на вчерашнее видео американские аналитики. При этом они отметили некоторые особенности «визита».

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посетил оккупированные территории 17 апреля. Однако Путин в одном из видеороликов заявил, что праздник православной Пасхи «приближается», что предполагает, что его визит произошел до 16 апреля. Позже Кремль отредактировал видео, чтобы исключить заявление Путина о предстоящем празднике Пасхи», — обратили внимание в ISW.

По мнению аналитиков Института изучения войны, видео распространили в попытке затмить визит Президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку 18 апреля.

«ISW сообщал о том, что российские блоггеры критикуют российских чиновников за то, что они не посещают передовые позиции, как Зеленский», — отметили в сводке.

Также аналитики обратили внимание на компанию, в которой Путин проводил время якобы на временно оккупированных территориях Украины. В первую очередь, — на отсутствие министра обороны РФ Шойгу и начальника генштаба Герасимова, а также — присутствие еще недавно «опальных» генералов Теплинского, Макаревича и Лапина.

«Демонстративные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, вероятно, подтверждают еще одну смену в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля, — предположили в ISW. — (Российский) военный блогер утверждал, что Теплинский и Лапин, которых, как сообщается, отправили в отпуск, вернулись к российскому военному командованию, вероятно, вопреки желанию Герасимова и Шойгу. Российские источники ранее утверждали, что 13 января Кремль заменил Теплинского, связанного с «Вагнером», на Макаревича на посту командующего ВДВ, вероятно, после того, как Минобороны России и Герасимов восстановили благосклонность Путина в преддверии неудачной зимне-весенней наступательной операции России на Донбассе. Встреча подтверждает намеки финансиста группы «Вагнер» Евгения Пригожина на переназначение Теплинского. Ранее ISW считала, что подтвержденное переназначение Теплинского предполагает, что Кремль, вероятно, стремится работать с «Вагнером» для достижения решающей победы в Бахмуте. Подтверждение может также указывать на то, что Пригожин, по крайней мере, частично восстановил благосклонность Путина, сведя на нет усилия Герасимова и Шойгу по устранению «Вагнера» в Бахмуте».

При этом в Институте изучения войны отметили, что присутствие в видео генерала Лапина, которого прежде Пригожин с Кадыровым публично обвиняли во всех грехах — в частности, в бегстве оккупантов из Харьковской области, говорит о попытке «уравновесить» влияние «Вагнера».

«Связанный с Кремлем военный блогер… отметил, что встреча Путина и Лапина подтверждает возвращение Лапина на передовую», — отметили в ISW.

Отметим, что распространенное в сети видео «визита» Путина на оккупированные территории вызвало в экспертной среде очередную волну обсуждений наличия у президента РФ двойников. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что при свойственной Путину трусости необходимость подобных визитов его «ломает». И то, что такие поездки происходят, — признак всей отчаянности для армии оккупантов сложившегося на фронте положения.

«Такие визиты как нельзя лучше демонстрируют то, что россиян хотят убедить в том, что у них в Украине все идет «по плану». Красивая картинка контролируемой ситуации, на фоне паники в генштабе РОВ, который не может предсказать направление контрнаступление ВСУ и подготовится к нему», — подытожил Коваленко.