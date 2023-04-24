Як харків’янам отримати державну допомогу на ремонт пошкодженого житла

Компенсацію на ремонт пошкодженого житла можна отримати, залишивши повідомлення на порталі або у додатку Дія, а також через ЦНАП чи нотаріуса, повідомили у ХОВА.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ухвалило порядок отримання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.

«Це стосується понад 160 тисяч домогосподарств. На черзі — тестування послуги єВідновлення разом з Мінцифрою. Плануємо це зробити в найближчі три тижні. Джерелами для компенсацій стануть як кошти державного бюджету, так і кошти міжнародних донорів та кредиторів. Очікуємо, що зможемо в найближчому майбутньому зробити основним джерелом компенсацій репарації росії», – зазначив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Послугою зможуть скористатися усі громадяни, чиє житло пошкоджено внаслідок бойових дій, не було відремонтоване раніше і підлягає відновленню. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Пріоритет надаватиметься:

– учасникам бойових дій,

– людям з інвалідністю внаслідок війни,

– ветеранам війни,

– членам сімей загиблих військових,

– мобілізованим,

– багатодітним родинам,

– людям з інвалідністю І та ІІ групи,

– батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

– опікуна/піклувальникам,

– прийомним батькам та патронатним вихователям,

– дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Компенсацію можна отримати, подавши інформаційне повідомлення про пошкоджене майно на порталі чи в застосунку Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна, як у банківському застосунку, так і в фізичному відділенні банку. Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії.

Впродовж 30 календарних днів заяву розглядатиме спеціальна комісія. Якщо рішення буде ухвалено, громадянин отримає повідомлення та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

Кошти можна використати на закупівлю будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні MCC-коди чи торгівельні коди. Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Нагадаємо, внаслідок агресії російських загарбників на Харківщині пошкоджено або зруйновано понад 4000 багатоповерхівок та майже 8000 приватних домоволодінь.