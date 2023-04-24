Live
  • Понедельник 24.04.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Как харьковчанам получить государственную помощь на ремонт поврежденного жилья

Общество 16:40   24.04.2023
Оксана Якушко
Как харьковчанам получить государственную помощь на ремонт поврежденного жилья

Компенсацию на ремонт поврежденного жилья можно получить, оставив сообщение на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса, сообщили в ХОВА.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приняло порядок получения государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.

«Это касается более 160 тысяч домохозяйств. На очереди — тестирование услуги есть восстановление вместе с Минцифрой. Планируем это сделать в ближайшие три недели. Источниками компенсации станут как средства государственного бюджета, так и средства международных доноров и кредиторов. Ожидаем, что сможем в ближайшем будущем сделать основным источником компенсаций репарации рф», – отметил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Услугой смогут воспользоваться все граждане, чье жилье повреждено в результате боевых действий, ранее не было отремонтировано и подлежит восстановлению. Это, в частности, касается квартир, частных домов или комнат в общежитии. Приоритет будут предоставлять:

— участникам боевых действий,
— людям с инвалидностью в результате войны,
— ветеранам войны,
— членам семей погибших военных,
— мобилизованным,
— многодетным семьям,
— людям с инвалидностью I и II группы,
— родителям-воспитателям детского дома семейного типа;
— опекунам/попечителям,
— приемным родителям и патронатным воспитателям,
— детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Компенсацию можно получить, подав информационное сообщение о поврежденном имуществе на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса. Далее нужно открыть специализированный счет Є-Відновлення в одном из банков-участников программы. Открыть карту либо в банковском приложении, либо в отделении банка. После этого нужно подать заявление на компенсацию в Дії.

Через 30 календарных дней заявление будет рассматривать специальная комиссия. Если решение примут, гражданин получит уведомления и средства на специализированную карту Є-Відновлення.

Денежные средства можно использовать на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. Потратить средства можно только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие MCC-коды или торговые коды. Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.

Напомним, в результате агрессии российских захватчиков в Харьковской области повреждено или разрушено более 4000 многоэтажек и почти 8000 частных домовладений.

Читайте также: Кабмин запретил взимать долги за коммуналку: кого касается решение

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:05
Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн
15:17
На проспекте Гагарина водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (фото)
14:41
На Харьковщине в «Армии восстановления» уже почти 2 тыс людей — ХОВА
13:43
Во время оккупации 60 тысяч животных умерли от голода на ферме в Чкаловском
13:17
Обрезка деревьев в Харькове: активисты насчитали 200 тыс грн убытков

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как харьковчанам получить государственную помощь на ремонт поврежденного жилья»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компенсацию на ремонт поврежденного жилья можно получить, оставив сообщение на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса, сообщили в ХОВА.".