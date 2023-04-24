Как харьковчанам получить государственную помощь на ремонт поврежденного жилья

Компенсацию на ремонт поврежденного жилья можно получить, оставив сообщение на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса, сообщили в ХОВА.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приняло порядок получения государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.

«Это касается более 160 тысяч домохозяйств. На очереди — тестирование услуги есть восстановление вместе с Минцифрой. Планируем это сделать в ближайшие три недели. Источниками компенсации станут как средства государственного бюджета, так и средства международных доноров и кредиторов. Ожидаем, что сможем в ближайшем будущем сделать основным источником компенсаций репарации рф», – отметил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Услугой смогут воспользоваться все граждане, чье жилье повреждено в результате боевых действий, ранее не было отремонтировано и подлежит восстановлению. Это, в частности, касается квартир, частных домов или комнат в общежитии. Приоритет будут предоставлять:

— участникам боевых действий,

— людям с инвалидностью в результате войны,

— ветеранам войны,

— членам семей погибших военных,

— мобилизованным,

— многодетным семьям,

— людям с инвалидностью I и II группы,

— родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

— опекунам/попечителям,

— приемным родителям и патронатным воспитателям,

— детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Компенсацию можно получить, подав информационное сообщение о поврежденном имуществе на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса. Далее нужно открыть специализированный счет Є-Відновлення в одном из банков-участников программы. Открыть карту либо в банковском приложении, либо в отделении банка. После этого нужно подать заявление на компенсацию в Дії.

Через 30 календарных дней заявление будет рассматривать специальная комиссия. Если решение примут, гражданин получит уведомления и средства на специализированную карту Є-Відновлення.

Денежные средства можно использовать на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. Потратить средства можно только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие MCC-коды или торговые коды. Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.

Напомним, в результате агрессии российских захватчиков в Харьковской области повреждено или разрушено более 4000 многоэтажек и почти 8000 частных домовладений.