Как харьковчанам получить государственную помощь на ремонт поврежденного жилья
Компенсацию на ремонт поврежденного жилья можно получить, оставив сообщение на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса, сообщили в ХОВА.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приняло порядок получения государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.
«Это касается более 160 тысяч домохозяйств. На очереди — тестирование услуги есть восстановление вместе с Минцифрой. Планируем это сделать в ближайшие три недели. Источниками компенсации станут как средства государственного бюджета, так и средства международных доноров и кредиторов. Ожидаем, что сможем в ближайшем будущем сделать основным источником компенсаций репарации рф», – отметил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Услугой смогут воспользоваться все граждане, чье жилье повреждено в результате боевых действий, ранее не было отремонтировано и подлежит восстановлению. Это, в частности, касается квартир, частных домов или комнат в общежитии. Приоритет будут предоставлять:
— участникам боевых действий,
— людям с инвалидностью в результате войны,
— ветеранам войны,
— членам семей погибших военных,
— мобилизованным,
— многодетным семьям,
— людям с инвалидностью I и II группы,
— родителям-воспитателям детского дома семейного типа;
— опекунам/попечителям,
— приемным родителям и патронатным воспитателям,
— детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Компенсацию можно получить, подав информационное сообщение о поврежденном имуществе на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса. Далее нужно открыть специализированный счет Є-Відновлення в одном из банков-участников программы. Открыть карту либо в банковском приложении, либо в отделении банка. После этого нужно подать заявление на компенсацию в Дії.
Через 30 календарных дней заявление будет рассматривать специальная комиссия. Если решение примут, гражданин получит уведомления и средства на специализированную карту Є-Відновлення.
Денежные средства можно использовать на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. Потратить средства можно только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие MCC-коды или торговые коды. Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.
Напомним, в результате агрессии российских захватчиков в Харьковской области повреждено или разрушено более 4000 многоэтажек и почти 8000 частных домовладений.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компенсацию на ремонт поврежденного жилья можно получить, оставив сообщение на портале или в приложении Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса, сообщили в ХОВА.".