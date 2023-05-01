Росія не готова до контрнаступу України – CNN

Такого висновку CNN дійшов, проаналізувавши події останніх 72 годин у РФ і на фронті. А також – кадрові рішення та заяви російських найманців.

Події останніх днів у РФ автори матеріалу CNN назвали “хаотичними”. На думку журналістів, РФ перебуває “у стані бійки в барі перед закриттям”.

“Останні 72 години, ймовірно, найбільше видали недостатню готовність Росії. По-перше, очевидне звільнення заступника міністра оборони по тилу Михайла Мізінцева. Міноборони Росії не прописало його звільнення, а лише видало наказ про те, що Олексій Кузьменков тепер взявся до роботи. “М’ясник з Маріуполя”, як відомий Мізінцев, безумовно, мав достатньо недоліків у згубній для Росії війні, щоб заслужити звільнення, але це не відповідає на запитання: чому саме зараз? Звільняючи ключових міністрів за кілька хвилин до того, як її армія зіткнеться з контрнаступом України, Москва посилає сигнал про сум’яття”, – пише CNN.

Також журналісти звернули увагу на черговий напад “зради” від фінансиста “Вагнера” ​​Пригожина. Напередодні він дав інтерв’ю, в якому вкотре скаржився на снарядний голод і навіть погрожував вивести своїх бійців із Бахмута. “Пригожин – не найнадійніше джерело, і він надає мало доказів того, про що він каже”, – попередили автори матеріалу. Чергову гучну заяву “кухаря Путіна” CNN вважає за спосіб перекласти провину.

Також американські журналісти зазначили, що РФ могла б набагато краще підготуватися до контрнаступу за той час, який вона мала. Однак те, що зроблено, не вражає.

“Після втрати Харкова та Херсона у них було щонайменше сім місяців, щоб підготувати наступну ймовірну мету української атаки: Запоріжжя. Так і сталося з великими мережами траншейної оборони, які можна побачити з космосу. Це визнання їхніх масштабів не обов’язково є компліментом у 2023 році. Так, вони великі, але кожен може переглянути їх у Google. Це не дуже добре в епоху точних ракет та стрімкого розвитку бронетехніки”, – зазначили автори матеріалу.

Україна тим часом готується до контрнаступу й успішно приховує інформацію про його напрямок і терміни.

“Можливо, це вже почалося; це може бути за кілька тижнів. Ми не знаємо — і цей факт є переконливим показником успіху України, коли це почнеться, — зазначили в матеріалі CNN. — Підсумок: кількість годин до того, як Україна почне рух, скорочується. Те, що ми знаємо про їхній емоційний стан чи мету, майже дорівнює нулю. А масштаби внутрішньої нерішучості, суперництва та роз’єднаності Москви лише зростають”.