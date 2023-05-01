Россия не готова к контрнаступлению Украины — CNN

К такому выводу CNN пришел, проанализировав события последних 72 часов в РФ и на фронте. А также — кадровые решения и заявления российских наемников.

События последних дней в РФ авторы материала CNN назвали «хаотичными». По мнению журналистов, РФ находится «в состоянии драки в баре перед закрытием».

«Последние 72 часа, возможно, больше всего выдали недостаточную готовность России. Во-первых, очевидное увольнение заместителя министра обороны по тылу Михаила Мизинцева. Минобороны России не прописало его увольнение, а лишь издало приказ о том, что Алексей Кузьменков теперь приступил к работе. «Мясник из Мариуполя», как известен Мизинцев, безусловно, имел достаточно недостатков в губительной для России войне, чтобы заслужить увольнение. Но это не отвечает на вопрос: почему именно сейчас? Увольняя ключевых министров за несколько мгновений до того, как ее армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сигнал о смятении», — пишет CNN.

Также журналисты обратили внимание на очередной приступ «зрады» от финансиста «Вагнера» Пригожина. Накануне он дал интервью, в котором очередной раз жаловался на снарядный голод и даже угрожал вывести своих бойцов из Бахмута. «Пригожин — не самый надежный источник, и он предоставляет мало доказательств того, что он говорит», — предупредили авторы материала. Очередное громкое заявление «повара Путина» CNN посчитал способом переложить вину.

Также американские журналисты отметили, что РФ могла бы гораздо лучше подготовиться к контрнаступлению за то время, которое у нее было. Однако то, что сделано, не впечатляет.

«После потери Харькова и Херсона у них было как минимум семь месяцев, чтобы подготовить следующую вероятную цель украинской атаки: Запорожье. Так и произошло с обширными сетями траншейной обороны, которые можно увидеть из космоса. Это признание их масштабов не обязательно является комплиментом в 2023 году. Да, они большие, но каждый может просмотреть их в Google. Это не очень хорошо в эпоху точных ракет и стремительного развития бронетехники», — отметили авторы материала.

Украина тем временем готовится к контрнаступлению и успешно скрывает информацию о его направлении и сроках.

«Возможно, это уже началось; это может быть через несколько недель. Мы не знаем — и этот факт является убедительным показателем успеха Украины, когда это начнется, — отметили материале в CNN. — Итог: количество часов до того, как Украина начнет движение, сокращается. То, что мы знаем об их эмоциональном состоянии или цели, почти равно нулю. А масштабы внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности Москвы только возрастают».