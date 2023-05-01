Live
  • Понедельник 01.05.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

Россия не готова к контрнаступлению Украины — CNN

Мир 11:22   01.05.2023
Оксана Горун
Россия не готова к контрнаступлению Украины — CNN Фото: Генштаб ВСУ

К такому выводу CNN пришел, проанализировав события последних 72 часов в РФ и на фронте. А также —  кадровые решения и заявления российских наемников.

События последних дней в РФ авторы материала CNN назвали «хаотичными». По мнению журналистов, РФ находится «в состоянии драки в баре перед закрытием».

«Последние 72 часа, возможно, больше всего выдали недостаточную готовность России. Во-первых, очевидное увольнение заместителя министра обороны по тылу Михаила Мизинцева. Минобороны России не прописало его увольнение, а лишь издало приказ о том, что Алексей Кузьменков теперь приступил к работе. «Мясник из Мариуполя», как известен Мизинцев, безусловно, имел достаточно недостатков в губительной для России войне, чтобы заслужить увольнение. Но это не отвечает на вопрос: почему именно сейчас? Увольняя ключевых министров за несколько мгновений до того, как ее армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сигнал о смятении», — пишет CNN.

Также журналисты обратили внимание на очередной приступ «зрады» от финансиста «Вагнера» Пригожина. Накануне он дал интервью, в котором очередной раз жаловался на снарядный голод и даже угрожал вывести своих бойцов из Бахмута. «Пригожин — не самый надежный источник, и он предоставляет мало доказательств того, что он говорит», — предупредили авторы материала. Очередное громкое заявление «повара Путина» CNN посчитал способом переложить вину.

Читайте также: Шансы, что Путин отступит, ниже нуля: ISW о прогнозах официальных лиц ЕС и США

Также американские журналисты отметили, что РФ могла бы гораздо лучше подготовиться к контрнаступлению за то время, которое у нее было. Однако то, что сделано, не впечатляет.

«После потери Харькова и Херсона у них было как минимум семь месяцев, чтобы подготовить следующую вероятную цель украинской атаки: Запорожье. Так и произошло с обширными сетями траншейной обороны, которые можно увидеть из космоса. Это признание их масштабов не обязательно является комплиментом в 2023 году. Да, они большие, но каждый может просмотреть их в Google. Это не очень хорошо в эпоху точных ракет и стремительного развития бронетехники», — отметили авторы материала.

Украина тем временем готовится к контрнаступлению и успешно скрывает информацию о его направлении и сроках.

«Возможно, это уже началось; это может быть через несколько недель. Мы не знаем — и этот факт является убедительным показателем успеха Украины, когда это начнется, — отметили материале в CNN. — Итог: количество часов до того, как Украина начнет движение, сокращается. То, что мы знаем об их эмоциональном состоянии или цели, почти равно нулю. А масштабы внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности Москвы только возрастают».

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:35
Сутки по данным ВСУ: Харьковщину обстреливали, над Украиной сбили 15 ракет
21:58
Воины харьковской 92 ОМБр вывели гражданских из-под обстрела в Бахмуте (видео)
20:30
На Харьковщине вручили награды семьям 24 погибших защитников Украины
18:47
Оккупанты обстреливают Харьковщину и отказываются воевать под Марьинкой — ГШ
16:28
«Зенитные возле меня стартуют»: харьковчанин сядет на 5 лет за пост в facebook

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россия не готова к контрнаступлению Украины — CNN»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К такому выводу CNN пришел, проанализировав события последних 72 часов в РФ и на фронте. А также —  кадровые решения и заявления российских наемников".