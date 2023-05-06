Боровся з темрявою, як Україна: харківський астроном зняв затемнення Місяця

Увечері 5 травня відбулося перше затемнення 2023 року. Тінь Землі частково накрила Місяць.

Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць опиняються на одній лінії. Так званий “кривавий Місяць” цього разу було не побачити, оскільки це затемнення було напівтіньовим. Супутник опинився у зоні, лише частково закритій Землею від сонячних променів. Тобто зірка освітлювала Місяць, але менш яскраво.

Затемнення почалося о 18:15 за київським часом, досягло свого піка о 20:24 і завершилося о 22:32. Його можна було побачити у Східній та Південній Європі, Африці, Океанії та Азії.

Астроному, лектору Харківського планетарію Володимиру Кажанову вдалося зняти астрономічне явище. Фото він поділився на своїй Facebook-сторінці.

“Напівтіньове місячне затемнення у нас в Україні спостерігалось одразу після заходу Сонця. До того, весь день, змінюючи форму, небом гуляли хмари. У певні моменти мені здавалось, що затемнення ми не побачимо. І ось Сонце сховалось під обрій, і мільйони очей в цю мить спрямували свій погляд на південно-східну частину неба… Піднімається! Помаранчевий, спочатку неяскравий, наче прокидається… Сходить Місяць, настає його час. Хмари в небі з одного боку заважали, а з іншого – прикрашали супутник Землі, який наче боровся із темрявою, як наша рідна Україна нині. Місяць то виринав із хмар, наче поранений темною плямою на боці, а потім його знову поглинали темні хмари вечірнього неба”, – написав астроном.



Фото: Володимир Кажанов