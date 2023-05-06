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Боролась с тьмой, как Украина: харьковский астроном снял затмение Луны (фото)

Мир 00:03   06.05.2023
Елена Нагорная
Боролась с тьмой, как Украина: харьковский астроном снял затмение Луны (фото) Фото: Владимир Кажанов

Вечером 5 мая произошло первое затмение 2023 года. Тень Земли частично накрыла Луну.

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной линии. Так называемую «кровавую Луну» в этот раз было не увидеть, так как это затмение было полутеневым. Спутник оказался в зоне, лишь частично закрытой Землей от солнечных лучей. То есть, звезда освещала Луну, но менее ярко.

Затмение началось в 18:15 по киевскому времени, достигло своего пика в 20:24 и завершилось в 22:32. Его можно было увидеть в Восточной и Южной Европе, Африке, Океании и Азии.

Астроному, лектору Харьковского планетария Владимиру Кажанову удалось снять астрономическое явление. Фото он поделился на своей Facebook-странице.

«Полутеневое лунное затмение у нас в Украине наблюдалось сразу после захода Солнца. До того, весь день, меняя форму, по небу гуляли облака. В определенные моменты мне казалось, что затмение мы не увидим. И вот Солнце спряталось под горизонт, и миллионы глаз в этот момент направили свой взгляд на юго-восточную часть неба… Поднимается! Оранжевая, сначала неяркая, как будто просыпается… Восходит Луна, наступает ее время. Облака в небе с одной стороны мешали, а с другой — украшали спутник Земли, который как будто боролся с тьмой, как наша родная Украина сейчас. Луна то выныривала из облаков, словно раненная темным пятном на боку, а потом ее снова поглощали темные облака вечернего неба», — написал астроном.


Фото: Владимир Кажанов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 00:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 5 мая произошло первое затмение 2023 года. Тень Земли частично накрыла Луну.".