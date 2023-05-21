У Новобаварському районі Харкова реконструюють котельні та теплові пункти
Новобаварська філія КП «Харківські теплові мережі» реконструює три котельні та два центральні теплові пункти.
Також у районі необхідно перекласти проблемні ділянки магістральних та внутрішньоквартальних трубопроводів та підготувати до опалювального сезону всі будинки, пише сайт Харківської міськради з посиланням на КП “ХТМ”.
На прикладі одного з ЦТП начальник філії Іван Потапов розповів, як зміниться обладнання та принцип роботи теплового пункту, який пропрацював понад 20 років і насилу переніс минулий опалювальний сезон із блекаутами. За його словами, цей об’єкт забезпечує теплом та гарячою водою 29 житлових будинків, і після його реконструкції якість послуг значно покращиться.
«Старі труби та насоси вже демонтовані. Нові, з частотним керуванням, вже готові до встановлення. Від старого теплового пункту фактично залишилися лише стіни. Система погодного регулювання заощаджуватиме енергоносії та забезпечуватиме комфортну температуру в будинках навіть у міжсезоння», – наголосив Потапов.
Крім того, паралельно продовжуються роботи з перекладання мереж. У Новобаварській філії вже замінили понад 300 метрів дефектних ділянок за п’ятьма адресами, ще за сімома – роботи тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 19:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новобаварська філія КП «Харківські теплові мережі» реконструює три котельні та два центральні теплові пункти.".