Live
  • Середа 17.05.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

У Харкові модернізують об’єкти теплопостачання

Суспільство 18:31   17.05.2023
Оксана Якушко

У Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах планується модернізувати вісім центральних теплових пунктів та низку інших об’єктів теплопостачання. 

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», особливої уваги потребують магістральні та внутрішньоквартальні мережі, на яких під час весняних гідравлічних випробувань було виявлено близько 40 дефектів.

Технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін зазначив, що в цих районах ремонтні кампанії завжди проходили у тримісячний термін, а під час війни за той самий час потрібно виконати вдвічі більше робіт. Зокрема, капітальній заміні підлягають понад 30 км внутрішньоквартальних мереж. За його словами, перекладання магістралей великого діаметра почали навіть раніше запланованих дат. Також проводиться модернізація теплових камер.

Крім того, ремонтні роботи продовжуються на ТЕЦ-5. Як зазначили на підприємстві, проводити такий масштабний ремонт без відключення гарячої води для споживачів неможливо. Але завдяки цьому в опалювальний сезон харків’яни будуть з теплом.

Читайте також: У Харкові встановлять 31 сучасну пересувну котельну установку для обігріву

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

16:50
5 музеїв у Харкові проведуть спільну виставку
15:57
За 16 років не почав будувати: у Харкові прокуратура відсуджує землю за 83 млн
14:25
Примотав продавчиню скотчем та вкрав 85 тис грн: у Харкові піймали грабіжника
12:56
Харків’янку, яка зарізала товариша по чарці посадили за ґрати – вирок
10:37
“Дуже важко дістатися своїх будинків”: харків’янин поскаржився в мерію

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові модернізують об’єкти теплопостачання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 18:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах планується модернізувати вісім центральних теплових пунктів та низку інших об’єктів теплопостачання. ".