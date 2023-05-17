У Харкові модернізують об’єкти теплопостачання
У Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах планується модернізувати вісім центральних теплових пунктів та низку інших об’єктів теплопостачання.
Технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін зазначив, що в цих районах ремонтні кампанії завжди проходили у тримісячний термін, а під час війни за той самий час потрібно виконати вдвічі більше робіт. Зокрема, капітальній заміні підлягають понад 30 км внутрішньоквартальних мереж. За його словами, перекладання магістралей великого діаметра почали навіть раніше запланованих дат. Також проводиться модернізація теплових камер.
Крім того, ремонтні роботи продовжуються на ТЕЦ-5. Як зазначили на підприємстві, проводити такий масштабний ремонт без відключення гарячої води для споживачів неможливо. Але завдяки цьому в опалювальний сезон харків’яни будуть з теплом.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах планується модернізувати вісім центральних теплових пунктів та низку інших об’єктів теплопостачання. ".