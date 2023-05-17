Live
  • Среда 17.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

В Харькове модернизируют объекты теплоснабжения

Общество 18:31   17.05.2023
Оксана Якушко

В Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах планируется модернизировать восемь центральных тепловых пунктов и ряд других объектов теплоснабжения.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», особого внимания требуют магистральные и внутриквартальные сети, на которых во время весенних гидравлических испытаний было выявлено около 40 дефектов.

Технический директор КП «ХТС» Евгений Кауркин отметил, что в этих районах ремонтные кампании всегда проходили в трехмесячный срок, а во время войны за то же время нужно выполнить вдвое больше работ. В частности, капитальной замене подлежат более 30 км внутриквартальных сетей. По его словам, к перекладкам магистралей большого диаметра приступили даже ранее запланированных дат. Также проводится модернизация тепловых камер.

Кроме того, ремонтные работы продолжаются на ТЭЦ-5. Как отметили на предприятии, проводить столь масштабный ремонт без отключения горячей воды для потребителей невозможно. Но благодаря этому в отопительный сезон харьковчане будут с теплом.

Читайте также: В Харькове установят 31 современную передвижную котельную для обогрева

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:31
В Харькове модернизируют объекты теплоснабжения
16:50
5 музеев в Харькове проведут совместную выставку
15:57
За 16 лет не начал строить: в Харькове прокуратура отсуживает землю за 83 млн
14:25
Примотал продавщицу скотчем и украл 85 тыс грн: в Харькове поймали грабителя
12:56
Харьковчанку, которая зарезала собутыльника посадили за решетку – приговор

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове модернизируют объекты теплоснабжения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 18:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах планируется модернизировать восемь центральных тепловых пунктов и ряд других объектов теплоснабжения.".