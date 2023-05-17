В Харькове модернизируют объекты теплоснабжения

В Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах планируется модернизировать восемь центральных тепловых пунктов и ряд других объектов теплоснабжения.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», особого внимания требуют магистральные и внутриквартальные сети, на которых во время весенних гидравлических испытаний было выявлено около 40 дефектов.

Технический директор КП «ХТС» Евгений Кауркин отметил, что в этих районах ремонтные кампании всегда проходили в трехмесячный срок, а во время войны за то же время нужно выполнить вдвое больше работ. В частности, капитальной замене подлежат более 30 км внутриквартальных сетей. По его словам, к перекладкам магистралей большого диаметра приступили даже ранее запланированных дат. Также проводится модернизация тепловых камер.

Кроме того, ремонтные работы продолжаются на ТЭЦ-5. Как отметили на предприятии, проводить столь масштабный ремонт без отключения горячей воды для потребителей невозможно. Но благодаря этому в отопительный сезон харьковчане будут с теплом.

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