В Новобаварском районе Харькова реконструируют котельные и тепловые пункты
Новобаварский филиал КП «Харьковские тепловые сети» реконструирует три котельных и два центральных тепловых пункта.
Также в районе необходимо переложить проблемные участки магистральных и внутриквартальных трубопроводов и подготовить к отопительному сезону все дома, пишет сайт Харьковского горсовета со ссылкой на КП «ХТС».
На примере одного из ЦТП начальник филиала Иван Потапов рассказал, как изменится оборудование и принцип работы теплового пункта, который проработал более 20 лет и с трудом перенес прошлый отопительный сезон с блэкаутами. По его словам, этот объект обеспечивает теплом и горячей водой 29 жилых домов, и после его реконструкции качество услуг значительно улучшится.
«Старые трубы и насосы уже демонтированы. Новые, с частотным управлением, уже готовы к установке. От старого теплового пункта фактически остались только стены. Система погодного регулирования будет экономить энергоносители и обеспечивать комфортную температуру в домах даже в межсезонье», — подчеркнул Потапов.
Кроме того, параллельно продолжаются работы по перекладке сетей. В Новобаварском филиале уже заменили более 300 метров дефектных участков по пяти адресам, еще по семи — работы продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 19:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новобаварский филиал КП «Харьковские тепловые сети» реконструирует три котельных и два центральных тепловых пункта.".