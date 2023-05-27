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Чемпіонат міста зі спортивних танців на Кубок мера пройшов у Харкові (фото)

Культура 20:36   27.05.2023
Оксана Якушко
Чемпіонат міста зі спортивних танців на Кубок мера пройшов у Харкові (фото)

Танцюристи від 3-5 років до майстрів спорту взяли участь в 11-му турнірі на Кубок мера, повідомила Харківська міськрада.

На церемонії відкриття змагань Харківський міський голова Ігор Терехов побажав учасникам позитивних емоцій.

«Такі спортивні свята вже давно стали традицією. Але зараз нам вдається  проводити їх виключно завдяки нашим славетним воїнам ЗСУ. Впевнений, що наступний чемпіонат ми проводитимемо вже у мирному Харкові!» – зазначив мер у вітальному слові.


Найкращим тренерам Ігор Терехов вручив Подяки міського голови.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 20:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Танцюристи від 3-5 років до майстрів спорту взяли участь в 11-му турнірі на Кубок мера, повідомила Харківська міськрада.".