Чемпіонат міста зі спортивних танців на Кубок мера пройшов у Харкові (фото)

Танцюристи від 3-5 років до майстрів спорту взяли участь в 11-му турнірі на Кубок мера, повідомила Харківська міськрада.

На церемонії відкриття змагань Харківський міський голова Ігор Терехов побажав учасникам позитивних емоцій.

«Такі спортивні свята вже давно стали традицією. Але зараз нам вдається проводити їх виключно завдяки нашим славетним воїнам ЗСУ. Впевнений, що наступний чемпіонат ми проводитимемо вже у мирному Харкові!» – зазначив мер у вітальному слові.



Найкращим тренерам Ігор Терехов вручив Подяки міського голови.