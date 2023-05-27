Чемпионат города по спортивным танцам на Кубок мэра прошел в Харькове (фото)

Танцоры от 3-5 лет до мастеров спорта приняли участие в 11-м турнире на Кубок мэра, сообщил Харьковский горсовет.

На церемонии открытия соревнований Харьковский мэр Игорь Терехов пожелал участникам положительных эмоций.



«Такие спортивные праздники уже давно стали традицией. Но сейчас нам удается проводить их исключительно благодаря нашим славным воинам ВСУ. Уверен, что следующий чемпионат мы будем проводить уже в мирном Харькове!» – отметил мэр в приветственном слове.



Лучшим тренерам Игорь Терехов вручил Благодарности городского головы.