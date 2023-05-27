Live
  • Суббота 27.05.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Чемпионат города по спортивным танцам на Кубок мэра прошел в Харькове (фото)

Культура 20:36   27.05.2023
Оксана Якушко
Чемпионат города по спортивным танцам на Кубок мэра прошел в Харькове (фото)

Танцоры от 3-5 лет до мастеров спорта приняли участие в 11-м турнире на Кубок мэра, сообщил Харьковский горсовет.

На церемонии открытия соревнований Харьковский мэр Игорь Терехов пожелал участникам положительных эмоций.


«Такие спортивные праздники уже давно стали традицией. Но сейчас нам удается проводить их исключительно благодаря нашим славным воинам ВСУ. Уверен, что следующий чемпионат мы будем проводить уже в мирном Харькове!» – отметил мэр в приветственном слове.


Лучшим тренерам Игорь Терехов вручил Благодарности городского головы.

Читайте также: Танцор из Харькова хотел переплыть реку Тису, чтобы попасть в Германию

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Бахмут вас научит». Бойцов с Харьковщины бросили в бой без подготовки
«Бахмут вас научит». Бойцов с Харьковщины бросили в бой без подготовки
27.05.2023
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
«Трудно на Купянском направлении» — Синегубов о фронте на Харьковщине
26.05.2023
Взрывы на Харьковщине: Враг обстрелял ракетами С-300 Богодуховский район
Взрывы на Харьковщине: Враг обстрелял ракетами С-300 Богодуховский район
27.05.2023
Авиаудары по Волчанску и Кисловке нанес враг на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Авиаудары по Волчанску и Кисловке нанес враг на Харьковщине – Генштаб ВСУ
27.05.2023
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
26.05.2023
Первые кадры, когда полиция и волонтеры нашли Виолетту в лесу на Харьковщине
Первые кадры, когда полиция и волонтеры нашли Виолетту в лесу на Харьковщине
27.05.2023

Новости по теме:

17:16
Терехов: 5400 харьковчан обратились за компенсацией на ремонт в «єВідновлення»
08:57
Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов
23:56
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
23:09
Художник Bob Basset из Харькова создал маску для азовца, потерявшего глаз
18:30
В понедельник трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршруты

  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Чемпионат города по спортивным танцам на Кубок мэра прошел в Харькове (фото)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 20:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Танцоры от 3-5 лет до мастеров спорта приняли участие в 11-м турнире на Кубок мэра, сообщил Харьковский горсовет.".