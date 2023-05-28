Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби під авіаудари на Харківщині потрапили райони Плетенівки, Вовчанських Хуторів та Кислівки.

Також ворог продовжував вести міномети та артилерійські обстріли та наступав у районі Масютівки.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Там також уточнили інформацію про нічну атаку дронами по Україні.

“За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками. Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах“, – зазначили у зведенні ГШ.

Атак ворога тим часом поменшало – 18 за добу. Активність окупанти виявляють здебільшого на Донбасі. Сили оборони продовжують знищувати противника.

“Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів противника, – поінформували у Генштабі.