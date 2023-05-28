Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток под авиаудары в Харьковской области попали районы Плетеневки, Волчанских Хуторов и Кисловки.

Также враг продолжал вести минометые и артиллерийские обстрелы и наступал в районе Масютовки.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Там также уточнили информацию о ночной атаке дронами по Украине.

«По уточненной информации за эти сутки, ночью, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed”, 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками. Всего за эти сутки противник нанес 91 авиационный удар и произвел около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — отметили в сводке ГШ.

Атак врага тем временем стало меньше — 18 за сутки. Активность оккупанты проявляют в основном на Донбассе. Силы обороны продолжают уничтожать противника.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два – по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, три пункта управления и склад боеприпасов противника», — проинформировали в Генштабе.