Генштаб: ворог наступав на Харківщині, успіху не досяг

Генштаб ЗСУ поінформував, що армія РФ вже який день безуспішно намагається вести наступальні дії в районі Масютівки Куп’янського району. Також противник за добу здійснив авіаудари по Вовчанську й Кислівці та серію обстрілів.

“Противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу.

Крім нічного авіаудару, дані про який ще уточнюють, за добу ворог тричі атакував Україну ракетами, здійснив 13 авіаударів та 30 обстрілів із РСЗВ. Сили оборони відбили на різних напрямках 21 ворожу атаку.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також трьох – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено три ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об’єкт противника“, – повідомили в ГШ.