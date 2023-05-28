Генштаб: враг наступал на Харьковщине, успеха не добился

Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ уже которые сутки безуспешно пытается вести наступательные действия в районе Масютовки Купянского района. Также противник за сутки совершил авиаудары по Волчанску и Кисловке и серию обстрелов.

«Противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое и Хатнее на Харьковщине. На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от Масютовки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

Помимо ночного авиаудара, данные о котором еще уточняют, за сутки враг трижды атаковал Украину ракетами, совершил 13 авиаударов и 30 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отразили на разных направлениях 21 вражескую атаку.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три – по его зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены три вражеских БпЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника», — сообщили в ГШ.