На пожежі у селищі під Харковом постраждали двоє людей – ДСНС
Пожежа виникла у селищі Бабаї під Харковом вдень 27 травня, двоє отримали опіки.
“На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждали два чоловіки. Подія трапилась о 12:59 по пров. Науковий, 7 у с. Бабаї Харківського району”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, у Бабаях горів приватний будинок. Вогонь охопив одну з кімнат – загалом поширився на 70 квадратних метрів. Мешканці будинку намагалися самі гасити пожежу.
“Під час гасіння пожежі самостійно отримали опіки 2 чоловіки, 1952 та 1986 років народження. О 15:16 пожежу ліквідовано. За попередніми даними причиною її виникнення стало коротке замикання електромережі”, – зазначили рятувальники.
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Загалом за добу ДСНС зафіксувала на Харківщині дев’ять пожеж.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа виникла у селищі Бабаї під Харковом вдень 27 травня, двоє отримали опіки".