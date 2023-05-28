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На пожежі у селищі під Харковом постраждали двоє людей – ДСНС

Події 08:01   28.05.2023
Оксана Горун
На пожежі у селищі під Харковом постраждали двоє людей – ДСНС

Пожежа виникла у селищі Бабаї під Харковом вдень 27 травня, двоє отримали опіки.

“На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждали два чоловіки. Подія трапилась о 12:59 по пров. Науковий, 7 у с. Бабаї Харківського району”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, у Бабаях горів приватний будинок. Вогонь охопив одну з кімнат – загалом поширився на 70 квадратних метрів. Мешканці будинку намагалися самі гасити пожежу.

“Під час гасіння пожежі самостійно отримали опіки 2 чоловіки, 1952 та 1986 років народження. О 15:16 пожежу ліквідовано. За попередніми даними причиною її виникнення стало коротке замикання електромережі”, – зазначили рятувальники.

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Загалом за добу ДСНС зафіксувала на Харківщині дев’ять пожеж.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа виникла у селищі Бабаї під Харковом вдень 27 травня, двоє отримали опіки".