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Атака дронів на Ізюм: надзвичайники загасили пожежі площею 4500 кв м (фото)

Події 17:19   26.05.2023
Олена Нагорна
Атака дронів на Ізюм: надзвичайники загасили пожежі площею 4500 кв м (фото)

У місті Ізюм Харківської області бійці ДСНС ліквідували чотири пожежі, спричинені атакою безпілотників Shahed у ніч проти 26 травня.

У місті горіли дві будівлі навчальних закладів, гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожеж становила близько 4500 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Останній осередок займання рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС ліквідували о 15:10.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що удару дронами ворог завдав по Мерефі та Ізюму. У Мерефі пошкоджено цивільну будівлю, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із технікою. У прокуратурі повідомляли, що загалом було запущено 18 БпЛА по Ізюмському та Харківському районах. Пізніше уточнили, що близько 2:45 військові РФ вдарили по Ізюму 12 іранськими безпілотниками Shahed, замаскованими під російські БпЛА «Герань» і «Герань-2».

Читайте також: «Сьогодні ворог завдав наймасованішого удару дронами», – Синєгубов (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 17:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Ізюм Харківської області бійці ДСНС ліквідували чотири пожежі, спричинені атакою безпілотників Shahed у ніч проти 26 травня.".