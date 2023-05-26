Атака дронів на Ізюм: надзвичайники загасили пожежі площею 4500 кв м (фото)

У місті Ізюм Харківської області бійці ДСНС ліквідували чотири пожежі, спричинені атакою безпілотників Shahed у ніч проти 26 травня.

У місті горіли дві будівлі навчальних закладів, гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожеж становила близько 4500 квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Останній осередок займання рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС ліквідували о 15:10.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що удару дронами ворог завдав по Мерефі та Ізюму. У Мерефі пошкоджено цивільну будівлю, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із технікою. У прокуратурі повідомляли, що загалом було запущено 18 БпЛА по Ізюмському та Харківському районах. Пізніше уточнили, що близько 2:45 військові РФ вдарили по Ізюму 12 іранськими безпілотниками Shahed, замаскованими під російські БпЛА «Герань» і «Герань-2».