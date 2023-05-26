Атака дронов на Изюм: чрезвычайники потушили пожары площадью 4500 кв м (фото)

В городе Изюм Харьковской области бойцы ГСЧС ликвидировали четыре пожара, вызванные атакой беспилотников Shahed в ночь на 26 мая.

В городе горели два здания учебных заведений, гаражи и складские помещения. Общая площадь пожаров составила около 4500 квадратных метров. Также повреждения получили частные дома, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Последний очаг возгорания спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС ликвидировали в 15:10.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что удар дронами враг нанес по Мерефе и Изюму. В Мерефе повреждено гражданское здание, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с техникой. В прокуратуре сообщали, что всего было запущено 18 БпЛА по Изюмскому и Харьковскому районам. Позже уточнили, что около 02:45 военные РФ ударили по Изюму 12 иранскими беспилотниками Shahed, замаскированными под российские БпЛА «Герань» и «Герань-2».