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Атака дронов на Изюм: чрезвычайники потушили пожары площадью 4500 кв м (фото)

Происшествия 17:19   26.05.2023
Елена Нагорная
Атака дронов на Изюм: чрезвычайники потушили пожары площадью 4500 кв м (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В городе Изюм Харьковской области бойцы ГСЧС ликвидировали четыре пожара, вызванные атакой беспилотников Shahed в ночь на 26 мая.

В городе горели два здания учебных заведений, гаражи и складские помещения. Общая площадь пожаров составила около 4500 квадратных метров. Также повреждения получили частные дома, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Последний очаг возгорания спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС ликвидировали в 15:10.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что удар дронами враг нанес по Мерефе и Изюму. В Мерефе повреждено гражданское здание, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с техникой. В прокуратуре сообщали, что всего было запущено 18 БпЛА по Изюмскому и Харьковскому районам. Позже уточнили, что около 02:45 военные РФ ударили по Изюму 12 иранскими беспилотниками Shahed, замаскированными под российские БпЛА «Герань» и «Герань-2».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 17:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм Харьковской области бойцы ГСЧС ликвидировали четыре пожара, вызванные атакой беспилотников Shahed в ночь на 26 мая".