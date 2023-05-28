На пожаре в поселке под Харьковом пострадали два человека — ГСЧС

Пожар возник в поселке Бабаи под Харьковом днем 27 мая, двое получили ожоги.

«На одном из пожаров, не связанном с боевыми действиями, пострадали два человека. Событие произошло в 12:59 по пер. Научный, 7, в с. Бабаи Харьковского района», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, в Бабаях горел частный дом. Огонь охватил одну из комнат — в целом распространился на 70 квадратных метров. Жители дома пытались сами тушить пожар.

«Во время тушения пожара самостоятельно получили ожоги два человека, 1952 и 1986 годов рождения. В 15:16 пожар ликвидирован. По предварительным данным, причиной его возникновения стало короткое замыкание электросети», — отметили спасатели.

В целом за сутки ГСЧС зафиксировала на Харьковщине девять пожаров.