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На пожаре в поселке под Харьковом пострадали два человека — ГСЧС

Происшествия 08:01   28.05.2023
Оксана Горун
На пожаре в поселке под Харьковом пострадали два человека — ГСЧС

Пожар возник в поселке Бабаи под Харьковом днем 27 мая, двое получили ожоги.

«На одном из пожаров, не связанном с боевыми действиями, пострадали два человека. Событие произошло в 12:59 по пер. Научный, 7, в с. Бабаи Харьковского района», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, в Бабаях горел частный дом. Огонь охватил одну из комнат — в целом распространился на 70 квадратных метров. Жители дома пытались сами тушить пожар.

«Во время тушения пожара самостоятельно получили ожоги два человека, 1952 и 1986 годов рождения. В 15:16 пожар ликвидирован. По предварительным данным, причиной его возникновения стало короткое замыкание электросети», — отметили спасатели.

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В целом за сутки ГСЧС зафиксировала на Харьковщине девять пожаров.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник в поселке Бабаи под Харьковом днем 27 мая, двое получили ожоги".