На пожаре в поселке под Харьковом пострадали два человека — ГСЧС
Пожар возник в поселке Бабаи под Харьковом днем 27 мая, двое получили ожоги.
«На одном из пожаров, не связанном с боевыми действиями, пострадали два человека. Событие произошло в 12:59 по пер. Научный, 7, в с. Бабаи Харьковского района», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, в Бабаях горел частный дом. Огонь охватил одну из комнат — в целом распространился на 70 квадратных метров. Жители дома пытались сами тушить пожар.
«Во время тушения пожара самостоятельно получили ожоги два человека, 1952 и 1986 годов рождения. В 15:16 пожар ликвидирован. По предварительным данным, причиной его возникновения стало короткое замыкание электросети», — отметили спасатели.
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В целом за сутки ГСЧС зафиксировала на Харьковщине девять пожаров.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник в поселке Бабаи под Харьковом днем 27 мая, двое получили ожоги".