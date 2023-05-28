Вібрація у Києві: Кличко заявив, що перевозили потужну зброю на фронт

Мер Києва Віталій Кличко в етері нацмарафону пояснив причини вібрації, яку відчули мешканці Києва та сприйняли за землетрус.

“Це зброя йде до фронту. Нова, потужна. І може бути вібрація пов’язана з цим”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що армія РФ спробувала зіпсувати киянам День міста “наймасовішою атакою, яка була за минулі часи”.

“У нас сьогодні повітряна тривога тривала понад п’ять годин. Усі кияни чули багато вибухів у повітрі. Працювала наша ППО. І завдяки її роботі, майже всі “Шахеди”, які були надіслані на місто Київ, були збиті”, – заявив мер Києва.

Вібрацію в Києві відчули вночі – приблизно під час масованої атаки на столицю “Шахедів”. Мешканці міста прийняли її за землетрус. Проте сейсмологи повідомили, що жодної сейсмічної активності ні в столиці, ні поблизу не фіксують.