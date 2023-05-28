Вибрация в Киеве: Кличко заявил, что перевозили мощное оружие на фронт
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире нацмарафона объяснил причины вибрации, которую почувствовали жители Киева и приняли за землетрясение.
«Это оружие идет к фронту. Новое, мощное. И может быть вибрация связана с этим», — сказал Кличко.
Он отметил, что армия РФ попробовала испортить киевлянам День города «самой массовой атакой, которая была за минувшее время».
«У нас сегодня воздушная тревога длилась более пяти часов. Все киевляне слышали много взрывов в воздухе. Работала наша ПВО. И благодаря ее работе, почти все «Шахеды», которые были посланы на город Киев, были сбиты», — заявил мэр Киева.
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Вибрацию в Киеве ощутили ночью — примерно во время массированной атаки на столицу «Шахедов». Жители города приняли ее за землетрясение. Однако сейсмологи сообщили, что никакой сейсмической активности ни в столице, ни поблизости не фиксируют.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 17:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Киева Виталий Кличко в эфире нацмарафона объяснил причины вибрации, которую почувствовали жители Киева и приняли за землетрясение".