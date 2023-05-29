Декілька літаків ЗСУ щодня використовують ракети Storm Shadow – експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері “Еспресо” заявив, що кожної доби українська армія завдає ударів по не менш ніж 100 об’єктах противника. У тому числі активно застосовують Storm Shadow.

“За останні два тижні, якщо ми зважимо на дані з супутників НАСА, ударів було здійснено вчетверо більше, ніж за два тижні до цього. Зараз кількість ударів, які знищують (об’єкти) на окупованій території противника, перебільшує те, що було до цього часу, починаючи десь із вересня минулого року. Це пояснюється якраз активним використанням ракет Storm Shadow. За показниками видання The Economist, яке аналізувало ці удари, фактично, зараз щонайменше 100 об’єктів на добу піддається ударам нашої далекобійної артилерії та ракетних систем. Це, власне, можна вважати системною ознакою того, що підготовчий етап до наступальних дій уже триває“, – сказав Згурець.

За його словами, зараз іде знищення всіх тих запасів, які російські окупанти накопичували, як їм здавалося, у глибокому тилу – тобто поза зоною враження “Хаймарсів”.

“Зараз, за оцінками експертів, щонайменше декілька літаків наших активно щодня використовують декілька ракет Storm Shadow у кожному вильоті та знищують найбільш заглиблені та віддалені сховища противника. Це чимось нагадує ситуацію, коли в нас з’явилися “Хаймарси” в липні минулого року, тоді ці “Хаймарси” активно знищували склади, які були розташовані вздовж лінії фронту. Потім ворог почав їх панічно відтягувати вглибину. Так от ця глибина була 100 км, зараз ми говоримо – до 300 км. І ті накопичені запаси, які були створені противником за цей час, зараз знищуються Storm Shadow на глибині до 300 км”, – зазначив експерт.

Тільки за 28 травня значна частина ударів ЗСУ припала по території Приазов’я: Маріуполю, Мелітополю, Бердянську. За даними директора Defense Express, поблизу Маріуполя удари припали по кількох населених пунктах, де були склади та командні пункти ворога.

“Зараз ми бачимо, що процес наступальної операції, який складається зі знищення резервів, уже відбувається”, – підсумував Згурець.