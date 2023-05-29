Несколько самолетов ВСУ ежедневно используют ракеты Storm Shadow — эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире «Еспресо» заявил, что каждые сутки украинская армия наносит удары по не менее, чем 100 объектам противника. В том числе активно применяют Storm Shadow.

«За последние две недели, если мы учтем данные со спутников НАСА, ударов было совершено вчетверо больше, чем за две недели до этого. Сейчас количество ударов, уничтожающих (объекты) на оккупированной территории противника, превышает то, что было до сих пор, начиная с сентября прошлого года. Это объясняется активным использованием ракет Storm Shadow. По показателям издания The Economist, которое анализировало эти удары, фактически, сейчас по меньшей мере 100 объектов в сутки подвергается ударам нашей дальнобойной артиллерии и ракетных систем Это можно считать системным признаком того, что подготовительный этап к наступательным действиям уже продолжается», — сказал Згурец.

По его словам, сейчас идет уничтожение всех тех запасов, которые российские оккупанты копили, как им казалось, в глубоком тылу — то есть вне зоны поражения «Хаймарсов».

«Сейчас, по оценкам экспертов, по меньшей мере несколько наших самолетов активно ежедневно используют несколько ракет Storm Shadow в каждом вылете и уничтожают наиболее углубленные и удаленные хранилища противника. Это чем-то напоминает ситуацию, когда у нас появились «Хаймарсы» в июле прошлого года, тогда эти «Хаймарсы» активно уничтожали склады, расположенные вдоль линии фронта. Затем враг начал их панически оттягивать вглубь. Так вот, эта глубина была 100 км, сейчас мы говорим — до 300 км. И те накопившиеся запасы, которые были созданы противником за это время, сейчас уничтожаются StormShadow на глубине до 300 км», — отметил эксперт.

Только за 28 мая значительная часть ударов ВСУ пришлась по территории Приазовья: Мариуполю, Мелитополю, Бердянску. По данным директора Defense Express, у Мариуполя удары пришлись по нескольким населенным пунктам, где были склады и командные пункты врага.

«Сейчас мы видим, что процесс наступательной операции, который состоит из уничтожения резервов, уже происходит», — подытожил Згурец.