ISW не бачить підтверджень просування росіян на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) спростовує переможні реляції російського командування про нібито знищення українських позицій у районі Масютівки. Як і про захоплення самого села.

Про це пишуть аналітики ISW в актуальному зведенні.

“Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна 28 травня. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) і не проводили операцій у районі Кремінної. Речник російського Західного угруповання військ (ЗВО) Сергій Зибінський заявив, що штурмові підрозділи 6-ї загальновійськової армії (ЗВО) знищили українські позиції поблизу Масютівки. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили просунулися з Масютівки та розширили свою зону контролю в цьому районі, хоча ISW досі не бачив візуального підтвердження цього просування або підтвердження того, що російські сили контролюють Масютівку”, – заявили експерти Інституту вивчення війни.

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Зазначимо, що Генштаб ЗСУ вже понад тиждень щодня повідомляє про атаки армії РФ у районі Масютівки. Є такі дані й у зведенні на 6:00 29 травня. За інформацією ГШ, усі атаки – безуспішні.