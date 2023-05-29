ISW не видит подтверждений продвижения россиян на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) опровергает победные реляции российского командования о якобы уничтожении украинских позиций в районе Масютовки. Как и о захвате самого села.

Об этом пишут аналитики ISW в актуальной сводке.

«28 мая российские войска нанесли ограниченные наземные удары северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово-Кременная. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Масютовки (13 км к северо-востоку от Купянска) и не вели боевых действий в районе Кременной. Официальный представитель Западной группы войск (ВС РФ — Ред.) Сергей Зыбинский заявил, что штурмовые части 6-й общевойсковой армии (ЗВО) уничтожили украинские позиции под Масютовкой. Российский военный блогер заявил, что российские силы продвинулись из Масютовки и расширили зону своего контроля в этом районе. Хотя ISW до сих пор не видел ни визуального подтверждения этих наступлений, ни подтверждения того, что российские силы контролируют Масютовку», — заявили эксперты Института Изучения войны.

Отметим, что Генштаб ВСУ уже больше недели ежедневно сообщает об атаках армии РФ в районе Масютовки. Есть такие данные и в сводке на 6:00 29 мая. По информации ГШ, все атаки — безуспешные.