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ISW не видит подтверждений продвижения россиян на Харьковщине

Мир 07:41   29.05.2023
Оксана Горун
ISW не видит подтверждений продвижения россиян на Харьковщине Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) опровергает победные реляции российского командования о якобы уничтожении украинских позиций в районе Масютовки. Как и о захвате самого села.

Об этом пишут аналитики ISW  в актуальной сводке.

«28 мая российские войска нанесли ограниченные наземные удары северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово-Кременная. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Масютовки (13 км к северо-востоку от Купянска) и не вели боевых действий в районе Кременной. Официальный представитель Западной группы войск (ВС РФ — Ред.) Сергей Зыбинский заявил, что штурмовые части 6-й общевойсковой армии (ЗВО) уничтожили украинские позиции под Масютовкой. Российский военный блогер заявил, что российские силы продвинулись из Масютовки и расширили зону своего контроля в этом районе. Хотя ISW до сих пор не видел ни визуального подтверждения этих наступлений, ни подтверждения того, что российские силы контролируют Масютовку», — заявили эксперты Института Изучения войны.

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    • Отметим, что Генштаб ВСУ уже больше недели ежедневно сообщает об атаках армии РФ в районе Масютовки. Есть такие данные и в сводке на 6:00 29 мая. По информации ГШ, все атаки — безуспешные.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) опровергает победные реляции российского командования о якобы уничтожении украинских позиций в районе Масютовки. Как и о захвате самого села".