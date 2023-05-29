На Харківщині “ліг” сайт міськради: мер повідомив про хакерські атаки з РФ
Фото: скрін
Мер Первомайського Микола Бакшеєв заявив, що через хакерські атаки тимчасово не працюватиме сайт Первомайської міськради.
“У зв’язку з хакерськими атаками з боку російських окупантів на сайти адміністрацій різних рівнів нами було вирішено на деякий час припинити роботу сайту міської ради- для запобігання непорозумінням. Усю інформацію, яка стосується життєдіяльності громади ви зможете бачити на наших інтернет-ресурсах: у вайбері, телеграмі та фейсбуці“, – сказав Бакшеєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського Микола Бакшеєв заявив, що через хакерські атаки тимчасово не працюватиме сайт Первомайської міськради".