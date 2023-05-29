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На Харківщині “ліг” сайт міськради: мер повідомив про хакерські атаки з РФ

Суспільство 10:26   29.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині “ліг” сайт міськради: мер повідомив про хакерські атаки з РФ Фото: скрін

Мер Первомайського Микола Бакшеєв заявив, що через хакерські атаки тимчасово не працюватиме сайт Первомайської міськради.

У зв’язку з хакерськими атаками з боку російських окупантів на сайти адміністрацій різних рівнів нами було вирішено на деякий час припинити роботу сайту міської ради- для запобігання непорозумінням. Усю інформацію, яка стосується життєдіяльності громади ви зможете бачити на наших інтернет-ресурсах: у вайбері, телеграмі та фейсбуці“, – сказав Бакшеєв.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського Микола Бакшеєв заявив, що через хакерські атаки тимчасово не працюватиме сайт Первомайської міськради".