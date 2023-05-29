На Харьковщине «лег» сайт горсовета: мэр сообщил о хакерских атаках из РФ
Фото: скрин
Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в связи с хакерскими атаками временно не будет работать сайт Первомайского горсовета.
«В связи с хакерскими атаками со стороны российских оккупантов на сайты администраций разных уровней нами было решено на время прекратить работу сайта городского совета для предотвращения недоразумений. Всю информацию, касающуюся жизнедеятельности громады, вы сможете видеть на наших интернет-ресурсах: в viber, telegram и facebook», — сказал Бакшеев.
Читайте также: «Госреестры в Украине не охраняются, а «Дія» охраняется как Форт-Нокс» – Никита Кныш
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине «лег» сайт горсовета: мэр сообщил о хакерских атаках из РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в связи с хакерскими атаками временно не будет работать сайт Первомайского горсовета".