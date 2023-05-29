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На Харьковщине «лег» сайт горсовета: мэр сообщил о хакерских атаках из РФ

Общество 10:26   29.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине «лег» сайт горсовета: мэр сообщил о хакерских атаках из РФ Фото: скрин

Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в связи с хакерскими атаками временно не будет работать сайт Первомайского горсовета.

«В связи с хакерскими атаками со стороны российских оккупантов на сайты администраций разных уровней нами было решено на время прекратить работу сайта городского совета для предотвращения недоразумений. Всю информацию, касающуюся жизнедеятельности громады, вы сможете видеть на наших интернет-ресурсах: в viber, telegram и facebook», — сказал Бакшеев.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в связи с хакерскими атаками временно не будет работать сайт Первомайского горсовета".