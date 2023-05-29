На Харьковщине «лег» сайт горсовета: мэр сообщил о хакерских атаках из РФ

Мэр Первомайского Николай Бакшеев заявил, что в связи с хакерскими атаками временно не будет работать сайт Первомайского горсовета.

«В связи с хакерскими атаками со стороны российских оккупантов на сайты администраций разных уровней нами было решено на время прекратить работу сайта городского совета для предотвращения недоразумений. Всю информацию, касающуюся жизнедеятельности громады, вы сможете видеть на наших интернет-ресурсах: в viber, telegram и facebook», — сказал Бакшеев.