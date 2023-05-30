У Харкові усунули 65 аварій на водоводах
Фото: Харківська міськрада
За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах.
Про це повідомили в Харківській міськраді. Напередодні аварійники ліквідували шість пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Холодногірському районі був проведений комплекс відновлювальних заходів на магістралі діаметром 250 мм на вулиці Верхньогіївській.
«Аварія сталася на магістралі, яка забезпечує подачу води у приватний сектор. Паралельно провели комплекс робіт з благоустрою місць розриття та підготовки їх до асфальтування», – зазначив начальник районної служби Олександр Сірко.
Сьогодні ремонтні бригади почали усунення 16 аварій на трубопроводах холодного водопостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах.".