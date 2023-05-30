В Харькове устранили 65 аварий на водоводах

За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 65 аварийных ситуаций на водоводах.

Об это сообщили в Харьковском горсовете. Накануне аварийщики ликвидировали шесть повреждений на участках трубопроводов и восстановили 10 смотровых колодцев. В Холодногорском районе был проведен комплекс восстановительных работ на магистрали диаметром 250 мм на улице Верхнегиевской.

«Авария произошла на магистрали, обеспечивающей подачу воды в частный сектор. Параллельно провели комплекс работ по благоустройству мест разрытия и подготовке их к асфальтированию», — отметил начальник районной службы Александр Сирко.

Сегодня ремонтные бригады начали устранение 16 аварий на трубопроводах холодного водоснабжения.