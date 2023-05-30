Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
Дома на Северной Салтовке будут восстанавливать по инновационным технологиям.
Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Северная Салтовка – это район, который страдал от ужасных обстрелов и там нет практически ни одного дома, который был бы без «прилета». Мы сейчас работаем над тем, чтобы восстановить Северную Салтовку. Это реновация, это инновационные идеи, которые позволят реанимировать эти дома, но не все. Есть дома, которые совсем не подлежат восстановлению», — отметил Терехов.
Мэр добавил, что фасады всех восстановленных домов будут утеплены, также в квартирах будет работать автономное отопление.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дома на Северной Салтовке будут восстанавливать по инновационным технологиям.".