Live
  • Вторник 30.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке

Общество 14:08   30.05.2023
Виктория Яковенко
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке

Дома на Северной Салтовке будут восстанавливать по инновационным технологиям.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Северная Салтовка – это район, который страдал от ужасных обстрелов и там нет практически ни одного дома, который был бы без «прилета». Мы сейчас работаем над тем, чтобы восстановить Северную Салтовку. Это реновация, это инновационные идеи, которые позволят реанимировать эти дома, но не все. Есть дома, которые совсем не подлежат восстановлению», — отметил Терехов.

Мэр добавил, что фасады всех восстановленных домов будут утеплены, также в квартирах будет работать автономное отопление.

Читайте также: Терехов: 5400 харьковчан обратились за компенсацией на ремонт в «єВідновлення»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сработал предохранитель. В Харьковской области временные отключения света
Сработал предохранитель. В Харьковской области временные отключения света
30.05.2023
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
30.05.2023
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Один из беспилотников упал возле резиденции Путина под Москвой на Рублевке
Один из беспилотников упал возле резиденции Путина под Москвой на Рублевке
30.05.2023
Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)
Враг начал атаковать еще один населенный пункт Харьковщины — Генштаб (карта)
30.05.2023
На Купянско-Лиманское направление РФ стягивает «разношерстные» войска – ВСУ
На Купянско-Лиманское направление РФ стягивает «разношерстные» войска – ВСУ
30.05.2023

Новости по теме:

14:08
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
13:32
В Харькове шесть детей спасли двух котят из-под завалов мусора (видео)
12:54
В Харькове во время ремонта спортплощадок разворовали 2,2 млн грн: кто виноват
12:38
В Центральный парк Харькова вернулись лебеди (видео)
11:44
Население Белгорода — всего лишь один район Харькова: Терехов ответил Гладкову

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 14:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дома на Северной Салтовке будут восстанавливать по инновационным технологиям.".