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Терехов: 5400 харьковчан обратились за компенсацией на ремонт в «єВідновлення»

Общество 17:16   27.05.2023
Оксана Якушко
Терехов: 5400 харьковчан обратились за компенсацией на ремонт в «єВідновлення»

Заявки на получение денежной компенсации на ремонт жилья по программе «єВідновлення» подали 5,4 тыс. жителей Харькова, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«В первый день, 22 мая, в комиссии обратились 1,8 тысяч горожан, а сейчас – уже 5,4 тыс. человек. Обращения поступают каждый день, их необходимо обработать и передать в Киев, чтобы люди получили деньги. Это очень кропотливая работа», — отметил мэр Харькова.

В каждом районе создали специальные комиссии, которые принимают обращения.

Напомним, в Украине стартовала программа «єВідновлення», рассчитанная на тех, чье жилье получило незначительные повреждения от обстрелов и подлежит восстановлению. Речь идет о ремонте крыш, замене окон и дверей. Программа распространяется на ремонт квартир, приватных домов и комнат в общежитиях. В ее рамках можно получить до 200 тыс. грн на строительные материалы или услуги участвующих в программе подрядчиков.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 17:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявки на получение денежной компенсации на ремонт жилья по программе «єВідновлення» подали 5,4 тыс. жителей Харькова, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".