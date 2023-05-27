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Терехов: 5400 харків’ян звернулися за компенсацією на ремонт у «єВідновлення»

Суспільство 17:16   27.05.2023
Оксана Якушко
Терехов: 5400 харків’ян звернулися за компенсацією на ремонт у «єВідновлення»

Заявки на отримання грошової компенсації на ремонт житла за програмою «єВідновлення» подали 5,4 тис. мешканців Харкова, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

«У перший день, 22 травня, до комісій звернулося 1,8 тис. містян, а зараз – уже 5,4 тис. осіб. Звернення надходять щодня, їх необхідно обробити та передати до Києва, щоб люди отримали кошти. Це дуже копітка робота», – зазначив мер Харкова.

У кожному районі були створені спеціальні комісії, які приймають звернення.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «єВідновлення», розрахована на тих, чиє житло зазнало незначних ушкоджень від обстрілів та підлягає відновленню. Йдеться про ремонт дахів, заміну вікон та дверей. Програма поширюється на ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках. У її рамках можна отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або послуги підрядників, які беруть участь у програмі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 17:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заявки на отримання грошової компенсації на ремонт житла за програмою «єВідновлення» подали 5,4 тис. мешканців Харкова, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.".