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Терехов повідомив, які будинки з’являться на Північній Салтівці

Суспільство 14:08   30.05.2023
Вікторія Яковенко
Терехов повідомив, які будинки з’являться на Північній Салтівці

Будинки на Північній Салтівці відновлюватимуть за інноваційними технологіями.

Про це в етері нацмарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Північна Салтівка – це район, який потерпав від жахливих обстрілів і там немає практично жодного будинку, який був би без «прильота». Ми зараз працюємо над тим, щоб відновити Північну Салтівку. Це реновація, це інноваційні ідеї, які у нас є, котрі дозволять реанімувати ці будинки, але не всі. Є ті будинки, які зовсім не підлягають відновленню», – зазначив Терехов.

Мер додав, що фасади усіх відновлених будинків будуть з утепленням, також у квартирах працюватиме автономне опалення.

Читайте також: Терехов: 5400 харків’ян звернулися за компенсацією на ремонт у «єВідновлення»

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 14:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинки на Північній Салтівці відновлюватимуть за інноваційними технологіями.".