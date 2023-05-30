Терехов повідомив, які будинки з’являться на Північній Салтівці

Будинки на Північній Салтівці відновлюватимуть за інноваційними технологіями.

Про це в етері нацмарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Північна Салтівка – це район, який потерпав від жахливих обстрілів і там немає практично жодного будинку, який був би без «прильота». Ми зараз працюємо над тим, щоб відновити Північну Салтівку. Це реновація, це інноваційні ідеї, які у нас є, котрі дозволять реанімувати ці будинки, але не всі. Є ті будинки, які зовсім не підлягають відновленню», – зазначив Терехов.

Мер додав, що фасади усіх відновлених будинків будуть з утепленням, також у квартирах працюватиме автономне опалення.